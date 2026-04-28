Путин се спасява с крайно оръжие – децата. Кремъл кътка студентите да влизат в армията (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нещата в Русия определено не изглеждат добре и руският диктатор Владимир Путин го осъзнава, защото предприе действие, което прави само когато е притиснат и знае, че популярността му пада далеч по-бързо, отколкото казионните придворни руски социологически агенции смеят да признаят. Какво действие – целува дете.

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2026

Интересната тенденция Путин да прави това е отбелязана от руските издания Faridaily и ASTRA (ВИДЕО). Сега руският диктатор целуна 10-годишна гимнастичка, което предизвика беларуската опозиционна медия NEXTA да заде въпрос: Да не се обърка, че това е Алина Кабаева? Кабаева, всеизвестно, е любовницата на Путин. Иначе той целуна детето по челото по време на посещение в спортния център "Анатолий Рахлин" в Санкт Петербург, като го направи, пожелавайки успех на момичето в спортното ѝ развитие. Но Faridaily отчита, че за последно Путин целува дете през юни 2023 година, когато беше избухнал бунтът на Евгений Пригожин, впоследствие "мистериозно" загинал в самолетна катастрофа. Путин пътува до Дагестан, където се приближава до тълпа от местни жители в Дербент и целува момиче, въпреки задължителната карантина срещу Ковид, която е била въведена за срещите с него.

Путин се активизира и по друга линия – появи се в руския парламент и обясни как трябвало да се защитят потребителите в Русия, как имало обективни бариери сега (западните санкции), които пречели, обаче това било временно, а Русия е вечна. И на този фон, засилващи се слухове, че парад по случай Деня на победата във Великата отчествена война (основополагащо събитие в пропагандата за "вечността" и "величието" на Русия) в Москва ще има без военна техника, само с маршируващи войници. Церемонията щяла да продължи под 1 час, а гостите ще са ограничен брой – и всичко това заради опасността от украинските далекобойни дронове, макар че никой в Кремъл няма да го признае публично. Дали това ще стане така, предстои да видим – както предстои да видим и въздействието на украинските балистични ракети FP-7 и FP-9. Втората е със заявка за обхват от 850 километра т.е. да стига до руската столица Москва – ОЩЕ: Украинска балистична ракета скоро ще застрашава Москва. Бившият "Азов" отрече, че Луганска област е изцяло в руски ръце (ВИДЕО)

Putin:



— Clash Report (@clashreport) April 27, 2026

Ukrainian defense company Fire Point showcased its FP-7 and FP-9 ballistic missile designs at a security conference in Rzeszów, Poland. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 27, 2026

Друг проблем за Путин – вербуването на студенти за руската армия. Руското военно министерство се принуди да направи обща среща с руското министерство на образованието и науката и отделното министерство на науката, както и декани на руски университети. Военното министерство на Руската федерация отрече, че руските университети масово (заплашват да) изключват студенти, които бягат от военна служба. Студенти, които подписват договори за служба в руската армия, го правели "само" за 1 година и не можело да отиват на каквато и да е друга служба в армията извън тази, за която са се записали, ако не са съгласни. А руският военен министър Андрей Белоусов обеща да държи "отговорни" всички командири, които прехвърлят действащи руски студенти в руски щурмови групи. Руското военно министерство се мъчи да притъпи притесненията, констатира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, докато руският министър на науката и висшето образование Валери Фалков според неофициална информация е накарал най-големите руски университети да "насочат" поне 2% от своите студенти към руската армия. А през това време назначеният от руснаците губернатор на Донецка област Денис Пушилин, цитиран от ТАСС, обяви, че трябвало да има и руска буферна зона в Днепропетровска област, където руската армия буквално няма присъствие извън 2-3 малки селца - ОЩЕ: "Знаем кои сте, ще ви убием": Украински агент ужаси до смърт руски студенти, събрани да бъдат вербувани за руската армия (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна остава много висока – над 200 бойни сблъсъка за 24 часа, но все пак има спад на дневна база според официалната информация на украинския генщаб. На 27 април са станали 226 бойни сблъсъка спрямо 241 на 26 април. Руснаците са хвърлили 247 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 10 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2283 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 400 надолу. Руската армия е използвала 6251 FPV дрона, което с около 600 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

— WarTranslated (@wartranslated) April 27, 2026

52 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление – пак то е най-горещото на арената на бойните действия. За втори пореден ден Покровск не е сред местата, посочени от украинския генщаб като локации на активни бойни действия, но Мирноград остава в този списък. Според 7-ми десантно-щурмови корпус на украинската армия, руснаците изпитват логистични проблеми, включително с доставки на храна и лекарства, като опитват окончателно да превземат и да се укрепят в Гришино, западното предградие на Покровск. Още 15 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че в намиращото се на север Славянско направление руската армия успяла да превземе село Озерно. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 26 руски пехотни атаки. 13 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а цели 18 – в района на Вовчанск, в Южнослобожанското направление. И "Рибар", и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" се хвалят със съобщение на руското северно командване, че било превзето граничното село Таратутино, в Сумска област.

⚔️Pokrovsk direction: 375 occupiers down in a week.



From April 20 to 26, in the area of responsibility of the 7th Air Assault Corps, the enemy continued to apply pressure around Hryshyne and Myrnohrad. They also attempted to increase their artillery presence, but without success… — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) April 27, 2026

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2026

Украинският военен телеграм канал "Офицер" обръща внимание, че от началото на 2026 година ДДС върху електромобилите в Украйна е върнат, а това затруднява доставката на дронове за украинската армия. Каналът говори за изцяло спрени доставки при някои договори и предупреждава, че в повечето украински подразделения ситуацията с безпилотните системи не е добра заради това. "Наземните роботизирани комплекси в момента са едно от най-горещите искания на нашите отбранителни сили и производството и доставките трябва да са в крак с нуждите. Обемът на договорите за тях трябва да бъде значително по-голям от миналата година. Вече са договорени 25 000 такива системи - два пъти повече от миналата година и това е само първоначалното ниво - броят ще бъде увеличен", написа в официалния си канал в Телеграм украинският президент Володимир Зеленски.

Ukraine's Unmanned Systems Forces expanded operations into deeper occupied areas, increasing strikes on logistics, depots, infrastructure, and command positions as part of sustained pressure on rear zones. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 27, 2026

3rd Spartan NGU - black sky UAS battalion

— imi (m) (@moklasen) April 27, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 123 далекобойни дрона по цели в Украйна, като около 80 от тях са били клас "Шахед". Според украинските ВВС са свалени общо 95 дрона. На 16 места в Украйна са нанесени удари от преминалите през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. В Суми 4 души са ранени след руска бомбардировка с авиобомби, има повредени сгради на детска градина и жилищни сгради. В Черниговска област са ударени складове за съхранение на зърно, както и жилищни сгради, съобщава украинската спешна служба. Вчера украинските власти посочиха, че руска въздушна атака е довела до изтичане на слънчогледово олио в пристанището на Черноморск, тъй като е ударен и разрушен резероар-цистерна, където олиото е съхранявано:

A Russian strike damaged infrastructure at Chornomorsk port, destroying a 6,000 ton sunflower oil tank. A spill was recorded in the port's waters following the fire. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 27, 2026