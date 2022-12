Първи данни за броя свалени руски ракети, изстреляни срещу Украйна на 16 декември

"Ракетният терор и дръзките опити на врага да проникне в ПВО на Киев няма да ни принудят да сложим оръжие", посочват от Генералния щаб на украинската армия, откъдето излезе статистиката.

Днешният ракетен удар е по-слаб като брой изстреляни ракети, отколкото предишния.

Киев: Украйна е свалила 37 от общо 40 руски ракети над столицата

Rocket attack on Kyiv this morning.



Sound on, please.



📹: radio Svoboda pic.twitter.com/ehlbhYNlkL