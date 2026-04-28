Раждаемостта в Германия - най-ниска от Втората световна война насам

Броят на новородените в Германия за миналата година е най-ниският след края на Втората световна война, показват данни на Федералната статистическа служба. През 2025 г. се отчита спад в раждаемостта за четвърта поредна година. Тогава са се родили около 654 300 деца, което е с 3,4% по-малко в сравнение с година по-рано. Броят на починалите през 2025 г. е почти 1,01 милиона, което надвишава броя на ражданията с 352 000.

Това е най-големият отрицателен естествен прираст на населението, измерван в следвоенната история на Германия, в това число и по време на Студената война, когато тя е разделена на Западна Германия, членуваща в НАТО, и социалистическа Източна Германия, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Повече от 35 години след Обединението, демографската криза в Германия продължава да е неравномерно разпределена в географски план. Най-засегнати са източните райони, където отрицателният естествен прираст на населението възлиза на -4,5% при -3,2 на сто за западните провинции.

Единствената федерална провинция на Германия, която отчита положителен естествен демографски прираст, е Хамбург, където новородените са с 0,5% повече от починалите.

По първоначални данни демографската картина за 2025 г. е сходна и в други европейски страни като Франция, Австрия, Италия и Швеция.

В Испания, Нидерландия и Финландия обаче ситуацията изглежда започва да се стабилизира.

