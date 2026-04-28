75-метров "мастодонт" в сърцето на "Младост" 3: Общински съветник алармира за поредното масивно застрояване

Доклад на районния кмет Ивайло Кукурин за мащабно застрояване в сърцето на "Младост" 3 ще разгледа на предстоящата сесия на Столичния общински съвет (СОС). Той предвиждащ изграждането на 22-етажен "мастодонт" с височина близо 75 метра. "Става въпрос за терен от близо 5,8 декара на бул. "Ал. Малинов" до метростанция "Акад. Александър Теодоров – Балан", където се планира сграда с над 44 600 кв. м надземна застроена площ и три нива подземен паркинг", съобщи в профила си във Facebook общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Какво е притеснителното?

По думите му най-тревожният факт е предложеното обезщетение от едва 26% за публичния интерес, което е крайно недостатъчно за подобна ключова локация.

Теренът е съсобственост между Столична община (43,20%), "Софийски имоти" ЕАД (49,02%) и частни лица (7,78%). "Срещу правото на строеж се предлага общината да получи не по-малко от 6646 кв. м, а общинското дружество – 7600 кв. м. Този процент е далеч под адекватните за пазара в този район нива от 35-38%, като на практика прехвърля огромна част от потенциалната стойност на имота към частния инвеститор при минимална полза за гражданите", обяснява Ставрев.

От думите му става ясно и че освен ниския процент, в представения проект на решение липсва изрично условие обектите да бъдат предадени завършени "до ключ".

"При сегашния текст съществува реален риск Столична община да получи помещенията на "шпакловка и замазка", което ще наложи допълнителни разходи от публичния бюджет за довършителни работи. Това е сериозно отстъпление от обичайната практика при подобни доклади, където се гарантира пълната готовност на придобиваните административни площи", аргументира се той.

Според него вместо да се бърза с поредното масивно застрояване, което допълнително ще натовари инфраструктурата на "Младост", приоритетите трябва да бъдат насочени към реалните нужди на жителите. "Преди да се одобрява нов проект с такива параметри, е необходимо да се види напредъкът по изграждането на спортната зала и бъдещето на културния дом в района. Живеещите в квартала нямат нужда от още една огромна сграда, която да запълни малкото останало свободно пространство", смята членът на СОС.

Публикувахте от Simeon Stavrev в Понеделник, 27 април 2026 г.