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И в Пловдив три бомбени заплахи

03 ноември 2026, 13:10 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
И в Пловдив три бомбени заплахи

В Пловдив са получени сигнали за бомби в сградите на прокуратурата, на Съдебната палата и на Община Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БТА. Сутринта на електронните пощи на различните институции са получени имейли със заплашително съдържание. От полицията посочиха, че е започнала стандартната процедура, разписана в такива ситуации. Още: Поредна вълна от бомбени заплахи в няколко града в България

Извършва се проверка от органите на реда, започнала е и евакуация на служителите, докато трае проверката в сградите на прокуратурата и на Община Пловдив. Съдебната палата не е прекъсвала работа, а служителите в прокуратурата вече са в сградата, посочиха от пресцентъра на полицията. 

Припомняме, че по-рано днес бомбени заплахи бяха получени в болницата в Казанлък, в Съдебната палата н Стара Загора и в няколко институции в Търговище. 

Още: Две бомбени заплахи в Старозагорско, две и в Търговище

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Полиция Пловдив Сигнал за бомба бомбена заплаха
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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