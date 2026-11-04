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Revolut изостави Anthropic и OpenAI: Намали разходите си с 90%, избирайки китайски AI модел

04 ноември 2026, 8:29 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Revolut изостави Anthropic и OpenAI: Намали разходите си с 90%, избирайки китайски AI модел

Неограничени токени вместо ограничения, на 1/10 от цената. Компанията Revolut пренасочи работата на своите приблизително 2000 софтуерни инженери от Claude Code и Codex към самостоятелно хостван модел с изкуствен интелект с отворено тегло от Китай. Вместо кодиращите агенти от Anthropic и OpenAI, Revolut вече използва по подразбиране GLM - модел от китайската лаборатория за изкуствен интелект Z.ai. Според Revolut, сметката им вече е с 90% по-ниска от това, което финтех компаниите плащаха на Anthropic и OpenAI.

Дейвид Абитбол, който отговаря за операциите и инфраструктурата, свързани с изкуствен интелект, в Revolut, сподели подробностите в своята лекция „Доставка като стартъп, регулирана като банка“ на конференцията AI Engineer в Ню Йорк.

С над 80 милиона клиенти на 45 пазара и скорошна оценка от около 115 милиарда долара (около 103 милиарда евро), Revolut е един от най-ценните стартиращи компании в Европа. За евентуалното си първично публично предлагане компанията се стреми към цели 200 милиарда долара (около 180 милиарда евро).

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Пътят до GLM

Revolut стигна до решението постепенно. Първо внедри Gemini на Google в цялата компания, което намали времето за програмиране с 20%, а времето за изпълнение на задача с 10%. Claude Code дойде след това, но със строги ограничения за бюджета за всеки инженер. Ползите в началото бяха малки, а разходите - високи.

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Източник: Getty Images

От пролетта насам GLM работи на собствената инфраструктура на Revolut и данните изглеждат много различни. При извадка от около 2000 инженери, времето за кодиране е намаляло с 60%, а времето за изпълнение - със 70%. За Абитбол фактът, че времето за изпълнение е намаляло повече от времето за кодиране, е показателен.

Най-голямата промяна за инженерите е, че ограниченията за токени са премахнати.

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Техническата конфигурация е изненадващо скромна. Revolut използва GLM, модел с около 800 милиарда параметъра, върху приблизително 56 чипа Nvidia B200. Цената е около 30 цента на милион токена, коментира Абитбол, а фиксираната крайна сметка е заменила непредсказуемите цени в края на месеца.

Китайският възход

За регулирана банка произходът на модела е чувствителен въпрос. „Има много стигма при използването на китайски модели с отворен код“, призна Абитбол. Поради това Revolut използва само открито достъпните тегла на модела и ги управлява на инфраструктура в Съединените щати, а не чрез крайната точка за извод на разработчика в Китай. Данните са предназначени да се обработват само в юрисдикции с еквивалентна защита на данните, като САЩ, Европейския съюз, Великобритания и Израел, а доставчиците трябва да имат нулево запазване на данни по подразбиране.

Revolut също така обяви пред регулаторните органи, че техните кодиращи агенти не действат автономно. Те работят в "пясъчник" с правила за одобрение, които определят кои команди са разрешени. „Винаги в цикъла има човек“, уточни Абитбол.

Revolut не е изолиран случай. Отворени модели от Китай като GLM, DeepSeek и Kimi наваксват в бенчмарковете, а европейски разработчици като Mistral също залагат на отворени тегла с Mistral Large 4.

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Китай Изкуствен интелект Revolut AI
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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