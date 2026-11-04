Генерирано с изкуствен интелект видео, в което Андрей Гюров и Георги Кандев елиминират лошите с водни пистолети. Озвучен с изкуствен интелект кадър, в който Йотова ходи без чадър в дъжда, за да почете войниците - копие на един прословута дъждовна сцена с Путин. Генериран с изкуствен интелект клип, в който Пеевски държи главата на Гюров както Хамлет черепа на Йорик (да ви имам асоциaциите), а после генерирана битка, в която като ММА боец Илиана Йотова пребива Гюров. И накрая генериран Тодор Живков целува генериран Румен Радев, а през това време генерирани като гей двойка Гюров и Кандев танцуват с ЛГБТ значки по реверите. Страшно.

Това са гумените мемета - нов и чисто малоумен жанр, наводнил социалните мрежи. Достъпът до видео генератори като Seedancе, Kling и други предоставя възможност за около 40 цента да дадеш на ИИ фото на политик и да му напишеш нещо много изобрателно, например: "сложи турски фес на Костадинов и го накарай да играе кючек" или пък някоя друга "идея", която си изтръгнал от най-плиткия слой на закърнялото въображение. Чудя се само кое е по-зле: онези, които набързо са генерирали нещо и са го засилили в рийл-поточната линия, или другите, които са положили сериозно усилия да постигнат псевдокинаджийски ефект и да направят "филмче". Като казвам "сериозни усилия" имам предвид, че са написали няколко повече промпта и са прегледали и монтирали малко повече резултата, използвайки по-добри референции - за да създадат своята епична сатира. На тоя принцип - една поучителна скоба - Илон Мъск се зарече да създаде с Grok по-хубав филм от "Одисей" на Нолан и макар, че този на Нолан не блести, направи толкова нескопосан AI slop, че си заслужи подигравки по цял свят заради удивителната самонадеяност. То вече е ясно - вървим в посока, в която с ИИ може да се направи какво ли не, освен високо изкуство: да се лети с кола, да се репликират софтуери, да се хакнат министерства и банки с уж непробиваеми защити, или направо да връхлети краят на света с терминатори и матрици (10-20% шанс според по-апокалиптичните прогнози) - всичко това е по-лесно, отколкото да се създаде истинско, вълнуващо и оригинално произведение на изкуството. Това ми се струва крайно симпатично.

Но да се върнем на гумените мемета и нашите избори. Никой не отрича забавлението, пък и политиката е чудесен източник на забавление, понеже е смехотворна. Гумените мемета обаче са нейното най-токсично и посредствено крило. Личи от километри, че всяка партия разполага със следната структура: партийните лица, под тях - околоплодните инфлуенсъри, под тях - тъй наречените "сатирични страници", и най-отдолу - широка мрежа от аварийно вдигнати профили, които да се използват за всякакъв траш покрай изборите.

Принципът е: правиш 1000 гумени мемета, хвърляш ги във вайръл вентилатора, от тях поне 30-40 ще закачат, а стотина ще се представят задоволително. Колко струва? Почти нищо. Има ли риск? Никакъв. И ето: готова е пропагандната пирамида - отгоре на вертикала придворните инфлуенсъри съобщават от амвона партийната истина, задоволявайки паралелно с това и нелечимата си графомания; през това време гумените мемета изсипват с торбата всичко, което ИИ е произвел с трилионите си параметри. И накрая някой казва, че тук или ще стане Беларус, или Брюксел. Спокойно, нищо няма да стане. Ще останат само гумените мемета.

Автор: Райко Байчев