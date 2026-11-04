Пропаст: Димитър Стоянов обяви, че няма да има увеличение на заплатите в армията през 2027 г.

Има технологична пропаст в модернизацията на българската армия. Страйкърите са такъв момент и F-16 са такъв момент. България е част от механизма SAFE на ЕС и средствата за модернизация идват оттам, но това не означава, че държавата е абдикирала от модернизацията на армията. Това заяви пред БНТ министърът на отбраната Димитър Стоянов. Още: Нито дума за Русия, но се включваме в инициатива на НАТО срещу заплахата от руски дронове

По думите му държавата трябва да разполага по принцип с 20% за капиталови разходи за отбраната, но България разполага с далеч повече - 35-40%. Инфраструктурата на отбраната обаче остава ахилесовата пета на военното министерство, стана ясно от думите на Стоянов.

Министърът на отбраната заяви още, че му се иска парите за отбрана да отидат по предназначение и точно там, където трябва да отидат.

"Със сигурност и при нас ще има изрязване на финансови средства, като политика по доходите в Министерство на отбраната няма да има. Няма да има увеличение на заплатите през 2027 година", категоричен бе Стоянов.

Атаките в Черно море

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Според него, в един мораториум на бойните действия в Черно море, в който се включат всички черноморски страни - Украйна, Русия, Грузия, Турция, България и Румъния, то тогава би имало смисъл от него.

Стоянов бе категоричен, че България не може да наруши международното право, като отхвърли всякакви варианти, теории и обяснения, че дроновете са могли да бъдат унищожени предварително.

Димитър Стоянов определи още като "абсолютна лъжа" твърденията, че Румъния имала желание да вдигне собствените си F-18, за да унищожат морските дронове в Черно море.

Военният министър посочи още, че атаките с дронове срещу Румъния не са спирали.

Всички снимки, материали и отломки от дроновете са предоставени на български партньори и съюзници. Все още се чака разследването затова откъде са дроновете, като за окончателна информация се очаква Военна прокуратура.

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