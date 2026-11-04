Ще стреляме по руските военни, ако ни атакуват в Украйна: Плановете на европейския контингент за мир

Британските войници и техните европейски съюзници ще имат право да отвърнат на огъня, ако са атакувани от руските сили, когато евентуално бъдат разположени като миротворци в Украйна след сключване на примирие, заявиха западни официални лица. Стабилизационните сили, ръководени от Великобритания и Франция, също така няма да разчитат на американски системи или технологии като Starlink на Илон Мъск. Очаква се потенциалният контингент да бъде почти изцяло европейски, ако такъв изобщо бъде разгърнат.

„Очевидно ще защитим нашите сили срещу всякаква агресия“, казал е пред британското издание The Guardian официален представител, запознат с плановете, макар че е подчертал, че западните войски в Украйна ще действат по начин, който е „отбранителен по характер“.

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Учение в Полша

Подробностите станаха известни, след като Великобритания и Франция обявиха учението „Коалиция“, което ще се проведе по-късно този месец в Полша. Това е репетиция с участието на 11 държави за това как европейските въоръжени сили биха могли да се разположат бързо в Украйна, ако войната на Русия там приключи.

В теста на многонационалните сили ще участват 2800 войници, моряци и авиатори. Франция предоставя 1500 войници от своята 1-ва дивизия, а Великобритания – 300 от 7-а лека механизирана бригада.

Макар че евентуално бъдещо разполагане на сили в подкрепа на Киев все още остава хипотетично, плановете напомнят, че конфликтът може да се възобнови с участието на европейски сили, като се има предвид, че Русия има дълга история на атаки с ниска интензивност по време на примирието в Украйна между 2014 и 2022 г.

Генерал-лейтенант Том Бейтман, командир на британските сили, заяви, че Обединеното кралство, Франция и други европейски държави са поели ангажимент „да предоставят солидни и обвързващи гаранции за сигурността на Украйна след прекратяване на военните действия“.

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Целта на учението е да се покаже, че участващите държави могат да демонстрират „военна готовност, способност за бързо разполагане и способност за ефективно действие“, като изпробват планове, които се разработват от повече от година, допълни той.

Другите участващи държави са Полша, Германия, Белгия, Естония, Литва, Нидерландия, Испания, Швеция и Турция.

Снимка: войник от френската армия, Getty Images

Нищожна или нулева подкрепа от САЩ

Британският генерал подчерта, че силите са „извън НАТО“, което означава, че ще действат извън рамките на отбранителния алианс, и се очаква да получат малко или дори никаква подкрепа от САЩ, ако бъдат разположени в Украйна.

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Почти сигурно поради това се полагат грижи да не се използва американска технология. „Ние не сме зависими от американски системи“, добавя един от официалните представители, цитиран от The Guardian, когато е бил попитан дали многонационалните сили разчитат на сателитите Starlink за комуникации.

Въпреки че САЩ многократно са се опитвали да поемат водещата роля в преговорите между Русия и Украйна, президентът Доналд Тръмп заяви, че няма да ангажира американски сили за поддържане на мира в Украйна, дори и да бъде постигнато трайно примирие. Новият кръг от мирни усилия тази есен обаче не доведе до значителен напредък, въпреки че по-късно този месец се планират тристранни преговори в Абу Даби с посредник САЩ.

Западни войски далеч от фронта: ролята на Великобритания

Ключова цел на многонационалните сили ще бъде да съдействат за „възстановяването и укрепването“ на украинската армия след войната, заяви Бейтман, макар че намерението е западните войски да бъдат разположени далеч от фронта.

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Правилата за водене на бойни действия обаче ще позволяват на войските да се защитават срещу евентуални руски атаки с дронове, което повдига въпроса как Москва би реагирала на евентуални въоръжени инциденти. Всички въоръжени сили са готови да действат в самоотбрана, макар че тази доктрина често се разширява. Кремъл вече обяви няколко пъти, че ще счита миротворци в Украйна за легитимна военна цел.

В Близкия изток Обединеното кралство се е ангажирало да помогне на редица държави да се защитят срещу атаки от Иран и йеменските хути, подкрепяни от Техеран. През пролетта изтребители „Тайфун“ на Кралските военновъздушни сили извършиха десетки излитания от Катар, за да защитят държавите от Персийския залив, а миналия месец Лондон се ангажира да помогне на Саудитска Арабия да се справи с ракетните атаки и нападенията с дронове на хутите.

Очаква се изтребителите да подпомогнат и възобновяването на работата на търговските летища в Украйна чрез патрулиране, а също така се планира разминиране в Черно море, за да се възстанови износът на зърно и друга морска търговия - операция, ръководена от Турция.

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