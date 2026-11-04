С книжка едва от 10 месеца: Младеж помете паркирани коли в столичния кв. "Бенковски"

19-годишен шофьор помете три паркирани автомобила в столичния кв. "Бенковски". Потърпевшите и очевидците имат съмнения, че младежът е шофирал след употреба на райски газ. За щастие, при катастрофата няма пострадали, но материалните щети по автомобилите са сериозни. По информация на МВР причината е несъобразена скорост, а пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

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Разказ за инцидента

Мая, която е собственичка на две от ударените коли, разказа в ефира на Нова телевизия, че мъжът й чул силен удар. "Когато отидох до прозореца, видях автомобил, който беше почти изцяло под буса", добави тя. Незабавно подава сигнал на тел. 112, тъй като от ударената кола излизал дим и имало опасност от пожар.

Когато слизат намират на мястото на инцидента четирима младежи на пътното платно. По думите ѝ преди пристигането на полицията хора от компанията на шофьора извадили различни предмети от багажника. Това породило съмненията ѝ, че в автомобила е имало флакони с райски газ. Тя обаче уточни, че няма потвърдена информация за употреба на веществото. Според проверка, която направила сама, младият шофьор има осем нарушения, а свидетелството му за управление е издадено през януари тази година.

"Крайно време е да се въведат по-строги правила за младите шофьори", категорична е Мая. Тя заяви, че е подала сигнали до СДВР и районната прокуратура с настояване за проверка и по-сериозни санкции.

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По думите ѝ според информацията, с която разполага от полицията, автомобилът се е движил със скорост 56 км/ч. Жената обаче поставя под съмнение това предвид силата на удара и пораженията по автомобилите. "Написали са му фиш за 122 евро и не са му отнети контролни точки", обясни Мая.

Жителите на кв. "Бенковски" са притеснени и твърдят, че инцидентите в района са чести, а през годините са подавали многократни сигнали до институциите. Те не искат да броят жертвите и настояват за конкретни мерки, сред които поставяне на камери и цялостна реорганизация на движението.