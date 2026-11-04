Дано да е фалшива новина: КНСБ и АИКБ за вноските за пенсии. Натиск за компенсации за бизнеса заради газа

Неприемливо и недопустимо, не би трябвало да се стига дори до коментар на подобни действия – така президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира новината, че може да има служебно прехвърляне на част от вноските от втори пенсионен стълб в общия бюджет на НОИ. Димитров изрично подчерта, че управляващите са казали, че това е фалшива новина – но въпреки това, според него, темата-идея трябва да се изкоментира.

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Димитров предупреди в сутрешния блок на bTV, че 7 млрд. евро допълнително от данъци ще трябват за пенсиите в бъдеще предвид застаряването – т.е. те да дойдат от вноски за пенсии, 6% от БВП е това. Президентът на КНСБ разкритикува и управлението на Сребърния фонд – от там, според него, не идва никаква доходност.

"Прекалено дръзко е да наречем тази мярка на национализация, тъй като не се посяга на натрупани средства, а на бъдещи постъпления". Това каза Любомир Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, в коментар за бурята от 3 ноември – дали управляващите ще пипат вноските за пенсия във втория пенсионен стълб т.е. индивидуални партиди. "Прогресивна България" (ПБ) отрече, че ще го прави. А Иванов посочи сега, че идеята, ако бъде превърната в реалност, е голямо отстъпление в пенсионната реформа. Той изрази надежда казаното да е просто спекулация. Иванов подкрепи Димитров и синдикатите за пенсионната реформа и движението ѝ – че трябват по-различни действия.

"Вместо да правим тези упражнения, трябваше да помислим как да се управлява Сребърния фонд. Какво ще получат хората, ако тези пари отидат за 20 години в НОИ? Парламентът пък прие създаването на т.нар. мултифондове, което дава възможност да има повече доходност (възвръщаемост) от вноските за спестяване по втория стълб, докато еднократното прехвърляне на пари от този стълб в НОИ няма да запуши завинаги дупка в бюджета". Това заяви бившият икономически министър Лидия Шулева.

Мерки заради скъпия газ

Шулева призова за незабавни, но целеви мерки за бизнеса – да се помага приоритетно на тези, които са най-важни за икономиката и най-затруднени. Според нея добър вариант е Българската банка за развитие да бъде впрегната да помага.

Димитров обаче изрази скептицизъм да се дават кредити на големи затруднени предприятия през Българската банка за развитие. Най-накрая Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) трябва да е по-прозрачен – сега там влизат пари от малко компании и отиват за много. Трябва да се разгледат отново решенията за фотоволтаиците и батериите, да внасят повече във ФСЕС. "Всички, които печелят в момента, да бъдат вкарани при равни условия да внасят пари (във ФСЕС)", настоя той. Ще искаме нови източници за финансиране на ФСЕС, ако трябва временно пари от бюджета – това ще стане на (бъдещата) среща с премиера Румен Радев, уточни Димитров. Днес ще има среща с енергийния министър, искаме каквото казаха и синдикатите, включи се Любомир Иванов. Ще искаме преразглеждане на компенсациите – каква е базовата цена за компенсации, тя стана 180 евро на мегаватчас от 120 евро, на колко време се плаща, уточни представителят на АИКБ.

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