Огромните загуби на руската армия в Украйна не са тайна за никого. Както в хора, така и в техника, числата в ущърб на армията на руския диктатор Владимир Путин се трупат. Затова трябва да се търсят алтернативи - и дори може би най-гнусната руска пропагандно-информационна платформа RT (Russia Today) го призна косвено, но много красноречиво.

Какво направи RT? Публикува репортаж, в който показа как един вид историческите традиции се връщат на фронта - по-точно, завръща се кавалерията.

На полигона на 9-та руска бригада (51-ва армия, бивш 1-ви Донецки корпус) отрядът "Щорм" обучава десантни части на конна езда и възражда кавалерията. Известният руски военен пропагандист Семьон Пегов пише за това в колонка за RT.

"Конете, както знаем, са далеч по-чувствителни от хората. Благодарение на естествените си инстинкти, конят например няма да стъпи на магнитна мина (основното е, че няма подкова, тъй като има мини, които реагират специфично на метал). Освен това, те имат отлична ориентация и зрение в тъмното. Конете могат да изминават решаващи разстояния от нашите позиции до вражеските окопи по-бързо от всяко друго превозно средство – теренът на Донбас им позволява да си проправят директен маршрут, без никакви пътища", пише Пегов.

Според него не само руските щурмоваци, но и самите коне се обучават за този вид бой.

По-рано през септември беше съобщено, че магаре, което е превозвало боеприпаси за руски войници, е било "демобилизирано" от фронта.

