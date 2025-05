Румъния: Виждаме отличителни признаци на руска намеса в президентските избори

По време на провеждащите се в момента президентски избори в Румъния виждаме отличителните белези на руска намеса, написа в социалната мрежа Екс говорителят на Министерството на външните работи Андрей Църня. “Бързо разпространяваща се кампания с фалшиви новини в Телеграм и други социални медийни платформи цели да повлияе на изборния процес. Очаквахме това и румънските власти опровергаха тeзи фалшиви новини“, отбелязва още Църня.

During Romania’s ongoing presidential elections yet again we see the hallmarks of Russian interference. A viral campaign of fake news on Telegram & other social media platforms is aimed to influence the electoral process. This was expected & 🇷🇴authorities debunked the fake news.