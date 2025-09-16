Русия днес: Учения с ядрено оръжие. Украйна твърди: Ударихме командни звена, посетени от руския военен министър (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската реторика по въпроса за бъдеща война с НАТО се засилва всеки ден, но идеята на Кремъл е посредством заплахи да бъде парализирана поне донякъде способността на Алианса да защитава членовете си – точно както побойниците парализират жертвите си с агресивно поведение и викове преди наистина да прибегнат до физическо насилие. Такова заключение прави американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор за войната в Украйна.

Още: Война на НАТО с Русия нарече Медведев безполетната зона в Украйна

Извън дежурни кремълски рупори като бившия президент и премиер на Русия Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, както и говорителя на Путин Дмитрий Песков, ISW дава още един интересен пример – руският посланик в Норвегия Николай Корчунов. Корчунов е цитиран в официалния канал в Телеграм на руското външно министерство и говори как Русия има претенции към остров Шпицберген, като намесва и НАТО в спора – внушението е, че норвежките претенции за Шпицберген били подкрепени от Алианса, а всъщност имало договор за острова десетилетия преди НАТО да съществува. По този договор тълкуването на Москва се различавало от това на Осло и следвало да се има предвид. И още – Западът готвел "майдан" в Сърбия, както бил направил в Украйна – ISW посочва и такова руско внушение.

Отделно институтът отделя пак внимание и на приключащото днес, 16 септември, традиционно руско-беларуско военно учение "Запад". Според ISW е показателно, че руската армия тренирала използване на ядрени оръжия и ядрен военен отговор почти до границата с Норвегия, която е страна-член на НАТО. Отделно, руското военно министерство потвърди официално "електронни изстрелвания" от ракетни установки "Искандер", като става въпрос за балистични ракети "Искандер-М", способни да носят ядрени бойни глави. Това учение е проведено в анклава Калининград – че такова учение има стана ясно още преди почти 2 денонощия, защото се появиха видеокадри как установките се движат в рамките на Калининградска област и се разполагат за "тренировка". Всичко това, по оценка на ISW, представлява подоготовка от страна на Русия за бъдещи военни провокации спрямо НАТО – Още: Русия тренира как да воюва с НАТО, Тръмп притиска ЕС да воюва с Китай (ОБЗОР – ВИДЕО)

Интересен щрих за ученията "Запад 2025" – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" критикува, че има учения за водене на война по остарели методи и че не се взема предвид опита от войната с Украйна специално за ПВО.

Спокойно като провокация под давлението на режима на руския диктатор Владимир Путин може да се разглежда и срещата на беларуския му колега Александър Лукашенко с т. нар. губернатор на Херсон Владимир Салдо. Салдо беше кмет на град Херсон между 2002 и 2012 година, а след пълномащабната руска инвазия в Украйна Кремъл го сложи за губернатор на Херсонска област. Русия контролира около 70% от областта, като през ноември 2022 година руската армия беше принудена да отстъпи от град Херсон благодарение на действията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Лукашенко приветства Салдо, говорейки за "новите територии на Русия" (Кремъл твърди, че украинските области Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска са руски и това било решено на референдуми, но доста ясно се видя колко фалшиви са те: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО), като "примами" Салдо с икономически възможности за сътрудничество: "Всячески ще помогнем за развитието на вашата област":

Belarusian dictator Lukashenko met with Russian-installed Kherson collaborator Volodymyr Saldo, offering “all possible assistance” to the occupied region. Notably, Lukashenko added for his critics: "I’m closely watching how things are unfolding in Russia’s new territories." pic.twitter.com/KF9vh3lwDt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2025

Кремъл продължава да затяга и нещата що се отнася до живата сила на руската армия. ТАСС информира, че законодателната комисия на руското правителство одобрила законопроект, с който наказанията за бивши затворници, подписали договор да влязат в руската армия, стават по-сурови. Законопроектът иска от руския парламент промяна в три члена на руския наказателен кодекс (337, 338, 339). Ако подписал да е руски войник затворник дезертира, се връща в затвора за минимум 7 и максимум 12 години, в момента предвиденото наказание за такова нещо е до 5 години. Ако дезертиралите са повече от един т.е. група, наказанието е между 10 и 12 години затвор. Ако си затворник и се правиш на болен, за да не отидеш на фронта, наказанието става от 7 до 12 години затвор – всичко това трябва да бъде прието и от руския парламент, което едва ли няма да стане.

А на този фон, украинският президент Володимир Зеленски пак предупреди – ако няма затягане на санкции срещу Русия, ако няма нови мита срещу клиенти за руския петрол, Владимир Путин ще счита, че безнаказано може да продължава с операции като тази с дроновете срещу Полша и такива операции да са нов начин за водене на война срещу Европа.

We are awaiting the announced funds for the PURL initiative and, accordingly, the deliveries. Much depends on our partners – there is good momentum with Europe, and we are awaiting decisions from the U.S.



In particular regarding the Patriots – we have proposed to the U.S. the… pic.twitter.com/qjKxWhynsL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна продължава да расте – на 15 септември там са станали 208 бойни сблъсъка съгласно официалните данни на украинския генщаб. Това е с 21 повече на дневна база – отделно, границата от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа отдавна не беше преминавана. Руснаците са хвърлили 130 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 13 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 14 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4795 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 250 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 6865 FPV дрона, което е с около 500 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 54 отбити руски пехотни атаки там по украински данни, което обаче е сходно с числото от 14 септември, тогава отбитите руски сухопътни щурмове бяха с 4 повече. Същевременно, украинският генщаб каза и, че след украинската операция от 8 септември (обстрели с HIMARS, реактивни дронове и ракети Storm Shadow) са поразени командни пунктове на руската военна групировка "Център" и 41-ва общовойскова руска армия, които бяха посетени на 28 август от руския военен министър Андрей Белоусов. "Точно тези военни формирования на врага действат в Покровското направление", уточнява украинският генщаб. В съседното от юг Новопавловско направление са спрени 34 руски пехотни атаки.

И още – руският натиск по целия източен фронт е силен, докато в Запорожка област затишието и малките локални военни операции продължават да преобладават. Например, в направлението към Гуляйполе не е имало нито една руска пехотна атака през последните 24 часа. За сметка на това в Харковска област, при Вовчанск, е имало цели 20 руски пехотни атаки, а непосредствено на юг, в Купянското направление, руските пехотни атаки са били 11. Още по-на юг, в Лиманското направление, е имало 17 руски пехотни атаки, също толкова са станали и в Северското направление, а 16 – в Торецкото направление. "Два майора" обяви, че данни как руски войници влезли в Константиновка били неверни и се разпространявали от "жадни за слава местни политици", които така пречели на руската армия.

A Russian tank was destroyed by a Ukrainian anti-tank guided missile near Mala Tokmachka on the Tokmak axis, caught during its retreat from a combat position. pic.twitter.com/04tkUSGUPU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2025

(КАРТА) Край с руския пробив към Добропиля (северния фланг на град Покровск), сега текат операции по прочистване. Това заяви пред "Украинская правда" генерал Андрий Кришченко, командир на Четвърта бригада с оперативно предназначение "Рубиж". "Острата фаза приключи – сега тече стабилна работа по унищожаването на града", заяви Кришченко. Вчера от корпуса "Азов" обявиха, че и село Панковка е освободено, а това приближава ВСУ още повече до село Маяк и възможност да обкръжат руски части, тръгнали да помагат на другарите си в Кучеров Яр. Ако това се случи, в мининаправлението към Добропиля ще има две области, където ще бъдат блокирани руски войници – засега има данни за пълно обкръжаване на руснаците в Кучеров Яр (КАРТА). Но украинският военен телеграм канал "Офицер" съобщава, че в това направление Дружковка е под постоянен обстрел на руски FPV дронове, с цел да бъде максимално затруднена украинската логистика. От украинска страна идва "още от същото" - украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов посочва, че и в Днепропетровска област, и в Запорожка (към Гуляйполе) има голяма руска активност що се отнася до операции с FPV дронове:

The PHOENIX UAV Regiment struck a Russian supply van packed with provisions in Donetsk region. A direct hit followed by a satisfying boom. pic.twitter.com/8EloMWWC2i — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2025

По-тежко за украинците обаче е в Лиманското направление – известният украински проект Deep State предупреждава, че руски войници опитват всячески да влязат в Ямпол, дори като се маскират като цивилни. Тази тактика се прилага, защото в Ямпол все още има останали цивилни, които не са евакуирани. Ямпол е от критична важност за реален руски пробив и бъдещо превземане на Лиман, предупреди и Deep State.

(КАРТА) В пограничния район на Суми нещата за руснаците продължават да се влошават – при Олексиевка (Алексиевка). В Телеграм руски военни блогъри коментират, че уж става въпрос за "оперативно обкръжение" на руските позиции там, но всъщност си е буквално реално, опасяват се руските канали – цитати има и в дневния обзор на ISW - Още: "Врагът глупаво ни спира": Руски военен канал се оплаква за "буферната зона" в Суми (ВИДЕО)

Тази нощ над руска територия са свалени 87 дрона, по данни на руското военно министерство. Най-много – 30, са свалени над Курска област, още 18 – над Ставропол, 11 – над Ростовска област и 10 над Брянска. Украинските ВВС съобщават за 113 изстреляни от руснаците дронове клас "Шахед" и дронове-примамки, като 89 от тях са свалени. На 6 места е имало удари с 22 дрона – няма допълнителни уточнения къде и какво е ударено. Украинската спешна служба съобщава за загинал мъж и 13 ранени, включително 2 деца, след руски удари в Запорожие. Пожари са избухнали в 3 жилищни сгради, както и ел. подстанция:

И още – в Киевска област е ударен паркинг пред търговски център. А в Харковска област, във Велики Бурлук, руски дронове са подпалили селскостопанско предприятие, пожарът е обхванал 1000 квадратни метра – Още: Кметът на Харков се радва: Русия не ни е обстрелвала 7 дни поред