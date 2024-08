Русия лъже с ВИДЕА, че спира украинската армия в Курск: Руска медия

Руското военно министерство използва стари видеоклипове, за да внушава, че руската армия се справя в Курска област като уж нанася големи загуби на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това посочва в свой материал руското издание The Insider – то беше създадено през 2013 година в Рига, Латвия, от руския разследващ журналист Роман Доброхотов. Той е особено известен със случай от 12 декември, 2008 година, когато прекъсва реч на тогавашния руски президент Дмитрий Медведев с викове „Това е позор“ - в момента, в който Медведев предлага удължаване на президентския мандат в Русия.

Припомняме, че на 6 август украинската армия влезе в Курска област и вече действа в дълбочина от около 30 километра от границата: ВСУ са и в Белгородска област: Прогноза - Русия няма да си върне загубеното година (ОБЗОР – ВИДЕО)

The Insider посочва два ярки примера за лъжа от страна на руското военно министерство. Първият – на 10 август РИА Новости, на която е забранено да работи в ЕС заради систематично разпространение на лъжите на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор Владимир Путин, публикува ВИДЕО, разпространено от руското военно министерство в официалния му канал в Телеграм. На него се вижда как руски хеликоптери Ми-28НМ нанасят удари с ракети С-13 по украински войници и бронирана техника в граничния район на Курска област. Всъщност видеото е сглобено от заснети в Кремена и Часов Яр кадри, потвърди The Insider.

❗️The Insider: Russian Defense Ministry is passing off old videos as recent 'successful' strikes on the AFU in Kursk region



One of the videos allegedly shot in the Kursk region was actually shot in Kremenna and Chasovyi Yar (2 photo).



In addition, on August 9 the agency… pic.twitter.com/MI9lO0eQFy