Русия не успя да спаси важен завод за авиационно гориво от украинските дронове (ВИДЕО и СНИМКИ)

В град Редкино, Тверска област на Руската федерация, местните жители реагираха разнопосочно: от "пак удариха фабриката" до "достигна там, където трябваше".

Там се намира "Редкинският изследователски завод", който произвежда химически продукти за авиационната и космическата промишленост, включително авиационно гориво.

Още: Руска система за радиоелектронно заглушаване вече е в историята след удар в Крим: Сателитни снимки

Last night, "Lyuty" UAVs targeted Russia. Allegedly, 4 UAVs were shot down over Tver, 2 over Moscow, and 1 over Bilhorod, although the total number of UAVs is unspecified. In Tver's Redkino city, locals had mixed reactions, ranging from "they hit the factory again" to "it reached… pic.twitter.com/D27EY7P9Sj