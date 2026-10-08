Русия обяви, че е поразила кораб, плаващ към Одеса

Руското Министерство на отбраната съобщи днес, че силите му са поразили съд, плаващ към украинското черноморско пристанище Одеса с товар, предназначен за украинската армия, предадоха Ройтерс и ТАСС. В публикацията на ведомството, която бе поместена в Телеграм, не се споменават повече подробности около удара. Допълва се, че руски дронове са поразили и украинска пристанищна инфраструктура, но отново без повече конкретика.

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"Днес през деня Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по пристанищна инфраструктура на Украйна и морски съдове, задействани за доставка на военни товари за Украйна. При ударите по време на плаване в открито море беше поразен сухотоварен кораб (вид кораби за транспорт на насипни товари и контейнери – бел. ред.), превозващ към пристанище Одеса товари, предназначени за подсигуряване на ВСУ", се казва в съобщението.

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