Русия осъди румънец за шпионаж в полза на Украйна

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) обяви днес, че е арестувала румънски гражданин по обвинение за шпионаж в полза на Украйна. Той е бил осъден впоследствие на 15 години лишаване на свобода в наказателна колония, предаде ДПА. Мъжът, който е роден през 2002 г., е събирал данни за руската противовъздушна отбрана в Сочи.

ФСБ заяви, че украинското разузнаване е обещало на румънеца, идентифициран от Службата като Давид Керчо, да напусне безопасно Русия и по-късно да се присъедини към доброволчески батальон.

Министерството на външните работи на Румъния посочи, че младият мъж отдавна е бил известен на румънските власти. От ведомството уточниха, че той е бил задържан в сепаратисткия регион Абхазия, след което е бил отведен в Сочи, където получава консулска помощ.

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Румънското външно министерство допълни, че работи по случая съвместно с руските и грузински власти.

Междувременно областният съд в Ярославска област в Русия осъди на 15 години лишаване от свобода 35-годишен жител на град Рибинск, обвинен в шпионаж в полза на Украйна, предаде ТАСС. Според ФСБ мъжът е събирал данни за военните предприятия, критичната инфраструктура и обекти на Министерството на отбраната на територията на областта.

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