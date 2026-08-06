Северна Корея атакува Украйна с ракети: Отговорът на Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия започна да разполага севернокорейско ракетно подразделение, което ще извършва удари по Украйна. Това е една от новините на 5 август що се касае войната в Украйна. Тази новина беше съобщена в интервю за Reuters Андрий Черняк, говорител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). По думите му, става въпрос за подразделение приблизително 90 военнослужещи, което е планирано да бъде разположено във Воронежска област като част от 112-та руска ракетна бригада. То може да получи до шест пускови установки и 120 балистични ракети. Черняк заяви също, че според украинските данни Северна Корея вече е доставила на Русия нова партида от 40 балистични ракети КН-23 и КН-24, както и личен състав.

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След като украинският външен министър Андрий Сибиха коментира, че при това положение севернокорейците, установките и ракетите им са законна украинска цел, украинският президент Володимир Зеленски каза още по-конкретно: "Украинските военни знаят, че трябва да унищожават пусковите установки на врага":

❗️ Ukrainian forces will destroy Russia’s ballistic missile launchers



Zelensky said Ukraine is preparing measures to target the systems used to launch ballistic missiles at Ukrainian cities.



The goal is not only to intercept the missiles in the air, but also to destroy their… pic.twitter.com/TCwciJ9cKW — NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2026

Украйна отчаяно се нуждае от ракети-прехващачи

На този фон, Financial Times съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е отказал доставка за Украйна от 300 ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot. Причината – САЩ нямали достатъчно такива ракети в резерв, за да защитават военните си и цивилни обекти в Близкия изток. По външни експертни оценки Съединените щати имат в резерв около 760 – 820 ракети-прехващачи за Patriot - ОЩЕ: "Искат да направят Украйна по-сговорчива": Зеленски за отказа на съюзниците да му дадат ПВО

Multiple videos show mass Russian Iskander ballistic missile launches toward Kyiv and surrounding areas.



More launch footage appeared in one day than from all previous strikes combined. pic.twitter.com/c4IdLsDIOJ — Clash Report (@clashreport) August 5, 2026

В търсене на изход от тежката ситуация с липсата на ракети-прехващачи, Зеленски проведе редица срещи и телефонни разговори на 5 август, в опит да намери решение на проблема, който може да се превърне в катастрофален, ако съюзниците не се задействат бързо. Зеленски прие в Киев новия британски министър на отбраната Уес Стрийтинг, който за първи път посещава Украйна. По време на срещата между двамата бяха обсъдени възможностите за съвместно производство на определени видове оръжия. Специално внимание беше обърнато на санкциите срещу руски предприятия, занимаващи се с производство на балистични ракети.

Зеленски проведе също така телефонен разговор с финландския президент Александър Стуб. Двамата обсъдиха как Финландия може да помогне на Украйна срещу руските балистични ракети.

Зеленски се срещна и с министъра на външните работи на Латвия Байба Браже, която бе в Украйна за шести път. Браже увери, че Латвия ще продължи да подкрепя Украйна на всички нива и ще засилва сътрудничеството във военната сфера, по-специално в рамките на Сделката за дронове. На срещата беше обсъдено и по-нататъшното изпълнение на програмите PURL и SAFE.

Last night, Kyiv looked like this. Russia targeted the capital with 4 Zircon/Oniks missiles, 24 Iskander-M/S-400 missiles, and 115 strike UAVs including Shahed (mostly jet-powered), Gerbera, and Italmas types, as well as "Parodiya" decoy drones (98 shot down). The Ukrainian Air… pic.twitter.com/rp4sqmK9Aq — WarTranslated (@wartranslated) August 5, 2026

Рокади в руското военно ръководство

Междувременно, руският диктатор Владимир Путин публично направи промени във висшето военно ръководство на страната. Това е рядък случай – заседанието, на което бяха обявени промените, беше излъчено на видео. Най-значимите промени са 3 – на командващите частите на руската армия, опитващи се да завладеят изцяло Донбас ("Център") и на частите в Запорожка област ("Изток"). Начело на "Изток" застана Пьотр Булгарев – а кои са другите назначения, НАУЧЕТЕ: След назначаването на Драпатий: Путин се задейства и пренарежда генералите

При всички тези чисто военни новини Bloomberg съобщи, че бивши европейски и руски представители са провели неофициални разговори във Виена миналия месец относно възможните условия за мир в Украйна. Участници в срещата са били бившият съветник по националната сигурност на Обединеното кралство Тим Бароу, бившият държавен секретар на Германия Маркус Едерер и френският дипломат Пиер Вимон. Срещата е организирана от швейцарския Център за хуманитарен диалог. Германското правителство заяви, че разговорите не са проведени от името на Германия.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Опустошението от войната в Украйна вече достигна такива размери и новините за него са толкова много, че се превърнаха в ежедневие. Но все пак – видеокадри как руски войник се връща там, където е роден и вижда само руини, потрисат. Става въпрос за Маринка – за малкото селце надалеч от град Донецк (5 километра югозападно) се водеха боеве години наред. За да го превземат, руснаците бяха принудени да го изравнят със земята. Последствията от действията им най-добре вижда именно въпросният войник, който на мястото на родната си къща не намира нищо друго, освен руини:

A Russian arrived in the small town of Maryinka, and behold, he burst into tears because it turns out he grew up there. Meanwhile, the Russian army turned it into ruins - the very same army he serves in. pic.twitter.com/xPtNfVmMXZ — WarTranslated (@wartranslated) August 5, 2026

Вече 85 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 5 август е имало 261 бойни сблъсъка спрямо 259 на 4 август. Руснаците са хвърлили 299 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 4 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3314 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 672 FPV дрона, което е с около 40 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine's 412th Nemesis Brigade says it struck or destroyed nearly 500 vehicles and about 400 motorcycles and military buggies in July. FPV drones target Russian transport near the front, while Hornet and Morrigan middle-strike drones hit logistics routes 50 to more than 200 km… pic.twitter.com/Y7ZXeQfdm8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2026

По 29 руски пехотни атаки са организирани в Покровското направление и североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка – най-горещите участъци на фронта. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 11 руски пехотни атаки. По 14 руски пехотни атаки са станали в Славянското и Лиманското направления, а в Купянското – 11, след като на 4 август там нямаше нито една. Както е доста време насам, няма хвалби от нито една от двете страни за нещо значимо като пробив. Единственно военният украински телеграм канал "Офицер" пак предупреждава, че Русия работи да неутрализира Starlink и прави свой аналог за Starlink, като пита дали някой в Киев това го вижда и дали се работи за противодействие.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 2 противокорабни ракети „Оникс“, две ракети Х-31 и 101 далекобойни дрона по цели в Украйна. 3 от ракетите не са стигнали до целите си, 1 от „Оникс“ обаче е успяла. Изстреляни са и 101 далекобойни руски дрона, като са свалени само 66, става ясно от сутрешната сводка на украинските ВВС. Все още във въздуха обаче има 6 руски дрона – към момента на публикуване на сводката – ОЩЕ: Рафинерията в Ярославъл изглежда си изпати пак от украинските дронове (ВИДЕО)