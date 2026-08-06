Осуетиха покушение срещу производител на дронове в Германия, официални обвинения към руските служби

В Германия е бил предотвратен опит за покушение срещу ръководителя на компания, производител на дронове. Според вестник Die Zeit двама заподозрени, за които се смята, че работят за руски разузнавателни служби, са следили Щефан Туман - директор на германската фирма Donaustahl. Това се е случвало в периода от декември 2025 г. до март 2026 г. Разследващите смятат, че те са събирали информация за предприемача, като са снимали дома му в Бавария и офиса на компанията.

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Германските разузнавателни служби са получили предупреждение за възможна заплаха за живота на Туман още в края на 2025 г. Тогава е бил задържан украинският гражданин Серхий Н., но поради времеви ограничения правоохранителните органи не са успели да проверят данните от мобилния му телефон и са го освободили.

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По-късно анализът на устройствата е разкрил възможни контакти между мъжа и руските разузнавателни служби. Към този момент той вече бил напуснал Германия и бил заминал за Испания, пише Die Zeit.

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Разследващите смятат, че след заминаването му румънската гражданка Алла С. е продължила да следи Туман.

През март 2026 г. и двамата заподозрени са били задържани по време на съвместна операция в Германия и Испания. Германската генерална прокуратура им повдиа обвинения, че са действали в интерес на чуждестранна разузнавателна служба.

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Кой е производителят на дронове Щефан Туман?

Щефан Туман е германски инженер и предприемач, основател и главен изпълнителен директор на Donaustahl – компания, която разработва и произвежда военни дронове и други технологии в областта на отбраната.

След избухването на пълномащабна война в Украйна, подпалена през февруари 2022 г. от руския диктатор Владимир Путин, компанията се превръща в един от европейските доставчици на FPV дронове и друго оборудване за Киев, а Туман редовно се застъпва за развитието на европейската отбранителна промишленост.

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