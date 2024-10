Русия подготвя и прави нови биологични оръжия? (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Русия отново прави биологични оръжия - тези опасения пак са на фокус заради нова информация, която подсказва такъв развой на нещата.

Американският вестник The Washington Post публикува сателитни снимки, които показват значителна активност и разширение на руския полигон "Сергиев Посад-6". В миналото, по времето на СССР най-вече, там са се разработвали биологични оръжия. Снимките проследяват период от 2 години назад и се вижда как СССР лабораториите там се обновяват, има камиони със строителни материали. Някои от превозните средства имат обозначения за биологична опасност - има и видимо строеж на сграда, в която изглежда ще бъдат разположени ел. генератори. Независимото подаване на ток е критични важно за работа с много опасни патогени, а отделно се прави тунел между тази сграда и лабораториите.

През последните няколко седмици руски официални лица публично потвърдиха, че лабораторите в "Сергиев Посад-6" ще бъдат използвани за изучаване на смъртоносни микроби като вирусите Ебола. Официалната причина - мерки за защита срещу биотероризъм, както и подготовка на сценарии за бъдещи пандемии. Съгласно насоките на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) в САЩ, изследванията на ебола в САЩ са ограничени до лаборатории с ниво на биологична защита 4 (BSL-4). А за активността в "Сергиев Посад-6" руското военно министерство за момента не коментира нищо официално.

Засега няма сигурна информация Руската федерация да е използвала биологични оръжия в Украйна: Споразумение за сигурност между България и Украйна – разговорите започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО)

🇷🇺 Russia may resume production of dangerous biological weapons near Moscow, reports The Washington Post.



Satellite images reveal activity at a closed facility northeast of Moscow, including renovations of an old lab and foundations for 10 new buildings. U.S. intelligence and… pic.twitter.com/NsYBxHdbCa