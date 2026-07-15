След изчезването на хората, октоподите може да „наследят“ Земята: Защо точно те?

Ако хората и маймуните изчезнат, мястото им в природата, според изследователя Тим Колсън, ще бъде заето не от друга маймуна или птица, а от октопод, пише The European. Колсън развива тази идея в книгата си от 2024 г. „Универсална история за нас“, където описва как би изглеждала планета без хора.

„Започнах да се чудя какви видове биха могли да заемат нашето място, ако хората и нашите близки роднини, големите маймуни, изчезнат“, казва той.

Шимпанзетата и бонобо изглеждат най-очевидните кандидати за заместници на човека на Земята – те също имат палци, могат да манипулират предмети и дори да ходят изправени като хората. Според Колсън обаче тези маймуни вероятно ще изчезнат заедно с хората – те живеят в едни и същи гори и са изправени пред едни и същи опасности. Освен това, маймуните се размножават бавно и се нуждаят от силни семейни връзки, за да оцелеят, което затруднява бързото им адаптиране към внезапни промени.

Птиците имат малко по-голям шанс. Враните и папагалите могат да решават сложни проблеми и да живеят в многопоколенчески общности – това вече наподобява началото на културата. Но според учения нито птиците, нито насекомите имат сръчните крайници, за да създадат нещо, наподобяващо цивилизация. Ето защо той насочи вниманието си към океана.

Защо точно октоподите ще наследят човека на Земята?

Основната отличителна черта на октопода е нервната му система. Две трети от невроните му са разположени не в главата му, а директно в пипалата му. Това означава, че всяко пипало може да „мисли“ самостоятелно, без контрола на мозъка. Колсън казва, че това прави октоподите „добре адаптирани към един непредсказуем свят“.

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Учените вече са документирали как октоподи използват предмети, решават многоетапни задачи и се ориентират в непознати места – това беше съобщено в списанието Nature Scientific Reports през 2022 г.

Колсън добавя, че октоподите могат да различават реални предмети от картини, могат да отварят запечатани буркани, а някои индивиди в зоологическите градини дори тихо изпълзяват от аквариумите си през нощта, посещават съседите си и се връщат незабелязано.

Не всички обаче са съгласни. Биологът Кълъм Браун споделя пред The ​​Conversation, че октоподите „все още действат по графика на охлюв“. Факт е, че повечето октоподи живеят само една година, а някои само шест месеца. Просто няма достатъчно поколения, за да се закрепят полезни черти в популацията.

Друг проблем е, че октоподите рядко отглеждат малките си и това възпрепятства еволюцията им, според професор Питър Годфри-Смит.

Самият Колсън признава най-голямата пречка: октоподите нямат скелет, което затруднява бързото им придвижване по сушата. Но въпреки това според него, октоподите биха могли да развият начини да дишат извън водата.

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Известният гръцки философ Аристотел е направил твърдение за октоподите, с което съвременните учени напълно не са съгласни, пише IFLScience. В книгата си „Историята на животните“ той пише, че „октоподът е глупаво същество, тъй като плува към ръката на човек, когато е потопен във вода“.

Интересното е, че мнението на Аристотел е подкрепено и от други писатели, включително Плиний. Той също така пише, че октоподите притежават доста посредствен интелект.

В публикацията се отбелязва, че те всъщност могат да се ориентират в лабиринти и да използват инструменти за скриване. Освен това, те могат да научат умения, просто като наблюдават другите, а също и да "таят' злоба към определени живи организми.

„Октоподите отговарят на всички критерии за дефиниране на интелигентност. Те демонстрират голяма гъвкавост при обработването на информация“, пише Лиза Понсет, биолог в Лабораторията по етология на животните и хората (EthoS) в Университета Кан Нормандия, в статия от 2021 г. за The Conversation.

Тя обяснява, че едно от проявленията на интелигентността у живите същества е ненаситното любопитство на тези видове. Биологът подчертава, че това, което Аристотел е смятал за глупост, всъщност е признак на висок интелект при октоподите.

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