Русия се хвали, че е унищожила 44 HIMARS-а, а в Украйна има само 20-тина

Във видеото с дължина малко над пет минути официалният говорител на министерството генерал Игор Конашенков говори за предотвратена „провокация за осуетяване на пристигането“ на мисията на МААЕ в Запорожката АЕЦ, както и за „неуспешните опити за настъпление” на украинската армия.

Конашенков изрича текста си на фона на карта на Източна Украйна, на която се виждат стрелки и пояснителни правоъгълници. На един от тях, близо до град Николаев, е написано, че руската армия е унищожила една украинска ракета "Точка-У", четири склада с боеприпаси и 44 РСЗО (т.е. реактивни системи за залпов огън) "Хаймарс".

Тази информация не може да е вярна, защото Украйна просто не разполага с толкова много ракетни системи HIMARS. Според последните публични данни те са били 16, а Олексий Арестович в един от последните си коментари говори за около 20.

Преди няколко дни представители на украинската армия заявиха, че строят дървени макети на HIMARS, за да объркат руските артилеристи и това, според тях, работи. Тези хитри примамки, които изглеждат неразличими от истинските през обектива на руските дронове, карат руснаците напразно да изстрелват скъпите си крилати ракети с голям обсег.

Така че остава неясно дали руското министерство на отбраната брои и тези дървени макети или може би има предвид, че е прихванало 44 РАКЕТИ, изстреляни от HIMARS. Подобна информация се появи в руската сводка за 30 август. Но в случая надписът на картата от сводката от 1 септември е подвеждащ и не отговаря на истината, тъй като от него ясно следва, че става дума за ракетни системи, а не за отделни ракети.

Припомняме, че по-рано руското министерство на отбраната вече съобщи, че е унищожило 4 комплекса HIMARS. Но нито Украйна, нито САЩ, като доставчикът на ракети потвърдиха тази информация.

