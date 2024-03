Русия се кани да прави санитарна зона в Украйна, а евакуира хиляди русначета от Белгород (ВИДЕО)

На въпрос дали това значи няколкостотин километра, отговорът беше: "Както се получи".

Уникалното според Картаполов е, че в тази зона щяло да може да живеят цивилни – това щяла да е "зона без бандити". И уточни кои са "бандитите" - украинската армия.

Припомняме, че само преди ден издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин говори за създаване на "санитарна зона" в Украйна. Причината – продължаващите вече седмица боеве с т.нар. руски доброволци в Белгородска и Курска област: Путин ще пази Русия от Украйна с нова зона, готвят се още снаряди за Украйна (ВИДЕО)

Междувременно, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков обяви старт на евакуация на деца. Става въпрос за Белгородска община, Община Шебекино и Община Грайворон. 9000 деца ще бъдат евакуирани в регионите на Тамбов и Калуга.

In the Bilhorod district, Shebekino district, and Grayvoronsky district in the Bilhorod region, the evacuation of children was announced. Governor Gladkov stated that 9 thousand of them will be evacuated to other area's such as the Tambov and Kaluga regions. pic.twitter.com/vjTvYk8jn1