Русия се прицели в родилен дом: Жертви и ранени в Одеса и родния град на Зеленски. Украйна отвърна с ракети "Фламинго" (ВИДЕО)

Най-малко един човек е загинал, а 11 са ранени при нощна атака с дронове на 27 срещу 28 март срещу Одеса, проведена от руските сили, съобщиха местните власти. Повредени са родилен дом и жилищни сгради. „В Приморския район е регистриран удар по покрива на родилен дом. За щастие, персоналът и пациентите са успели да намерят укритие“, написа ръководителят на военната администрация на града.

„В резултат на атаката бяха отчетени частични разрушения между четвъртия и петия етаж на жилищна сграда. Взривната вълна повреди прозорците на къщи в целия район. В частния сектор също избухнаха пожари в жилищни сгради“, заяви началникът на Държавната пожарна служба.

„В район Приморски също бяха регистрирани щети по три образователни институции. В район Хаджебейски беше ударена висока сграда. Нямаше жертви“, казват местните власти.

Според кореспондент на УНИАН около 1:00 часа сутринта е била обявена тревога за въздушно нападение. Каналите за наблюдение съобщиха, че голям брой дронове се приближават към града, и скоро стана известно, че те са забелязани в различни райони на Одеса. Избухнали са експлозии и стрелба, а над покривите на жилищните сгради се чувало бръмченето на дроновете „Шахед“. Очевидци в социалните медии съобщиха, че няколко жилищни сгради са били ударени и че многоетажна сграда е в пламъци.

Загинали в Кривой Рог, атака и срещу Русия

Други двама души са загинали и двама са ранени в резултат на руска атака срещу Кривой Рог - родния град на президента Володимир Зеленски в Днепропетровска област. Там е бил повреден промишлен завод, съобщи ръководителят на областната администрация.

Едно дете е загинало в резултат на украинска атака срещу Ярославска област в Русия, а родителите му са ранени, съобщи междувременно местният губернатор.

„Атака в Ярославска област е била отблъсната – силите за противовъздушна отбрана и електронна война са неутрализирали над 30 вражески безпилотни летателни апарата. Няколко жилищни сгради и търговски обект са били повредени. За съжаление, има загинали и ранени. Дете, което по време на атаката се е намирало в частен дом в Ярославския район, е загинало. Родителите му са хоспитализирани в тежко състояние. Ранен е и жител на съседна къща. Те получават цялата необходима медицинска помощ", гласи изявлението.

Ракети "Фламинго" срещу Чапаевск: Нападение срещу предприятие, свързано с военната промишленост

Жителите на Чапаевск, област Самара, също съобщиха за атака. В региона бе обявена ракетна тревога, а въздушното пространство бе затворено на всички височини, заяви губернаторът. Той по-късно добави, че ракетната тревога вече е отменена.

Според мониторингови украински канали става въпрос за нападение с далекобойни ракети "Фламинго".

По данни на канала Exilenova+ - ракета е ударила района на предприятието „Промсинтез“ край град Чапаевск рано сутринта на 28 март. Публикувана е снимка на ракетата, която атакува обекта. На нея се вижда именно FP-5 „Фламинго“. Също така е геолокализирано видеото на взрива и вибрациите в зоната, където се извършва синтез.

Предприятието се занимава с производството на широка гама от вентилационни отвори за вибратори, поддържащи голям набор от боеприпаси, въздушни бомби и ракети.

Според Министерството на отбраната на Русия през нощта над територията на страната и над анексирания Крим са били свалени 155 украински дрона. Те са свалени над териториите на областите Брянск, Ленинград, Смоленск, Белгород, Курск, Псковска, Калужка, Тверска, Воронежка, Ростовска, Рязанска, Орловска, Тула, Ярославска, Новгородска, Московска област и окупирания Крим.