Русия търси доброволци да пазят най-голямото ѝ пристанище на Балтийско море

Военният комисариат на Ленинградска област обяви набиране на доброволци, "които да служат като част от мобилни огневи групи за защита на особено важен държавен обект и да противодействат на безпилотни летателни апарати". Съобщението на комисариата очевидно се отнася до обект, разположен на територията на един от най-големите комплекси за петролни и газови продукти в Балтийско море – пристанището Уст-Луга, коментира руският опозиционен инфомрационен телеграм канал ASTRA.

В пристанището се намират петролната база "Транснефт-Балтика", най-големият терминал за нефтени товари Ust-Luga Oil, терминалът за преработка на газов кондензат на "Новатек" и други промишлени и логистични съоръжения.

Още: Украинските дронове в атака: Огромен терминал на "Газпром" гори. АЕЦ Курск сви мощността наполовина (ВИДЕО)

На резервистите се предлага тригодишен договор и се очаква да защитават обекти от атаки с дронове по двумесечен график. Според съобщение на властите в селското селище Ропшинско, месечните им заплати ще варират от 15 000 до 30 000 рубли.

През август 2025 г. Reuters съобщи, че терминалът е намалил значително износа на петрол поради украински удари с дронове.

Още: Украйна подпали най-голямото руско пристанище в Балтийско море, рафинерия на кумеца на Путин гори над 72 часа (ВИДЕА)