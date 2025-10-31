На свобода срещу 7 000 лв.: Пуснаха собственика на "хосписа на ужасите" в с. Ягода

Съдът в Казанлък пусна под гаранция 61-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Мярката на мъжа е изменена от "домашен арест" в "парична гаранция" в размер от 7000 лева. Определението на съда не е протестирано от Районната прокуратура в Стара Загора и е влязло в сила.

Мотивите на съда

Според съда събраните до настоящия момент гласни и писмени доказателства са налице достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията, в които е обвинен, посочват от пресцентъра.

В мотивите си съдът е посочил, че към настоящия момент обвиненията не са конкретизирани, а по делото са разпитани почти всички възможни свидетели, събрани са всички възможни доказателства, но прокуратурата, въпреки това, не е изготвила ново постановление за привличане на обвиняем, а продължава да се придържа към първоначалното така наречено „работно“ постановление.

С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства. Съдът е посочил, че Жечев има постоянен адрес, постоянно местопребиваване в страната, има добри характеристични данни, има чисто съдебно минало, което е дало основание да счете, че няма реална опасност и да се укрие.

Припомня, че в началото на юни тази година 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода.