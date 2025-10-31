Шаби Алонсо за скандала с Винисиус: Темата е приключена, няма да има наказания!

Войната в Украйна:

31 октомври 2025, 14:51 часа 513 прочитания 0 коментара
Винисиус Жиниор няма да бъде наказван от ръководството и треньорския щаб на Реал Мадрид за изблиците си по време на двубоя срещу Барселона. Както е известно, бразилското крило изпусна нервите си, след като бе заменен в 72-ата минута на Ел Класико. Той дори си позволи да атакува наставника на „кралете“ Шаби Алонсо като го прати „по дяволите“, а след това обяви, че иска да напусне испанския гранд. След последния съдийски сигнал пък Вини скочи да се бие със звездата на Барса Ламин Ямал.

Шаби Алонсо е простил на Вини 

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо говори пред испанските медии днес като сподели, че случаят с Винисиус е напълно изяснен. По думите му бразилецът се е изправил пред отбора и искрено се е извинил за своето непрофесионално поведение. Испанският специалист допълни, че Вини няма да бъде санкциониран от ръководството на „белия балет“ и темата вече е приключена. За финал Алонсо бе категоричен, че всички в Реал са единни и гледат в една посока.

Бразилецът е застанал пред отбора и се е извинил 

„Случаят е напълно изяснен. Вини говори пред отбора и беше много искрен. Неговото извинение беше ценно и важно. Няма да има наказания и темата е приключена. Всички сме единни и гледаме в една посока“, обясни Шаби Алонсо пред испанските медии.

Бойко Димитров
