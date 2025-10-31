"Колегата да не седи в скута на министъра на финансите": Страсти в парламента на Босна и Херцеговина (ВИДЕО)

"Колегата да не седи в скута на министъра на финансите". С тези думи босненският депутат Златан Бегич говореше на своята колежка Саня Вулич по време на дебатите за бюджета на страната, предаде македонската медия "Вечер". Докато депутатът Златан Бегич говореше за символика и критикуваше работата на правителството, депутатката от СНСД Саня Вулич се приближи до финансовия министър Сърджан Амиджич, прегърна го и предизвика бурни реакции в залата с жестовете и близостта си си министъра.

Ето какво точно стана

По време на дебата за бюджета в Камарата на представителите на Парламента на Босна и Херцеговина, депутатът Златан Бегич (DF) заяви, че „дълбоко вярва в символиката“ и подчерта, че „е символично, че министърът на финансите се появи в навечерието на Хелоуин“. „Без значение колко мъртви ще се появят утре, Министерският съвет се грижи за работниците и народа“, каза Бегич и добави, че „това е първият път, когато виждам министъра на финансите на заседание“.

Докато той говореше, депутатката от СНСД Саня Вулич се приближи до колегата си от партията, финансовия министър Срджан Амиджич, прегърна го и му отправи няколко изречения с видими жестове с ръце, което предизвика смях и възмущение в залата.

Какво точно направи депутатката - може да видите сами:

Почивка за охлаждане на страстите

"Бих искал да помоля колегата да не седи в скута на министъра на финансите, докато обсъждаме бюджета, няма смисъл. Моля за почивка, за да могат депутатите да се стегнат", реагира Бегич на този ход.

Видеото от парламента бързо стана вирусно в социалните мрежи, като потребителите коментираха, че политическият дебат в Босна и Херцеговина отново е приел тон, като в кабаре.