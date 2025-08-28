Руското зверство в Киев: Убити и ранени деца, броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Расте броят на жертвите на мащабната въздушна атака на Русия срещу украински градове. В нощта на 27 срещу 28 август държавата агресор осъществи нападение срещу Киев с ракети и дронове, нанесе и удари по региони, отдалечени от фронтовите линии. Поне осем души са загинали при атаката в украинската столица, включително 14-годишно момче, съобщиха властите. Още 45 души са ранени, а 30 от тях са хоспитализирани. Сред пострадалите има и няколко деца.

Footage shows the moment a Russian missile hit a residential building in Kyiv overnight. The strike was part of a broader attack that left at least 8 dead, including a child, and dozens injured. Rescue operations are ongoing. https://t.co/YrimKLgAmb pic.twitter.com/XUsnh8feCW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025

В цяла Украйна зазвучаха сирени за въздушно нападение и жителите на почти всички региони бяха призовани да потърсят убежище, докато Русия изстреля хиперзвукови ракети и множество вълни от дронове през нощта. Поне четири самолета МиГ-31, въоръжени с ракети "Кинжал", излетяха по време на атаката.

Взривове и разрушения в Киев, тече спасителна акция

Киев бе разтърсен от експлозии, след като Русия нанесе удари по столицата с дронове и балистични ракети, повреждайки домове, офиси и училища в целия град. Една пететажна жилищна сграда бе пряко ударена и напълно разрушена.

Градът бе атакуван от различни посоки с дронове от тип "Шахед", безпилотни апарати "примамки" (за претоварване на противовъздушната отбрана), крилати ракети и ракети "Кинжал", съобщи началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко.

В момента се провежда масивна спасителна операция за разчистване на отломките и изваждане на жертвите, които може да са затрупани под развалините. В акцията участват около 500 спасители и 1000 аварийни работници, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко.

Първите експлозии бяха чути в Киев около 21:30 ч. снощи, когато кметът на града Виталий Кличко обяви, че въздушните сили са в действие над града. Около полунощ пак са били активирани, когато друга група дронове се е приближила към града, предаде Ткаченко. Около 3 часа сутринта местно време в Киев са се чули още няколко силни експлозии, съобщиха кореспондентите на Kyiv Independent.

Докато Киев все още се възстановяваше от атаката срещу кварталите си, Русия изстреля нова вълна от крилати ракети към столицата и други украински региони около 5:30 сутринта. Нови експлозии разтърсиха Киев, докато спасителните екипи все още търсеха жертви под развалините на сгради, ударени от балистични ракети само няколко часа по-рано.

Службите за спешна помощ бяха изпратени в няколко района на града. Ткаченко заяви, че атаките са нанесли щети на повече от 20 места, включително търговски център в центъра на столицата.

💔 A child’s body was found under the rubble in Kyiv. After Russia’s attack, 4 people are confirmed dead and more than 20 injured



Rescuers pulled the small child from the ruins.



According to Interior Minister Klymenko, at least three more bodies may remain trapped under the… pic.twitter.com/a8pVKNuxHc — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025

В квартал Дарницки атаката нанесе щети на две жилищни сгради (едната с пет етажа, другата с 16). Пететажната сграда беше пряко ударена, което доведе до срутване на конструкцията от първия до петия етаж. Военната администрация на град Киев съобщи за "значителни разрушения" и заяви, че спасителните операции продължават. Друга къща и детска градина в района също бяха повредени.

Пожари са избухнали и в триетажна офис сграда и 25-етажна сграда в район Днипровски. Дронове са се разбили на територията на 9-етажна сграда, а автомобили в района са се възпламенили.

В район Шевченковски атаката е причинила пожар в жилищна сграда и е нанесла щети на офис, образователна институция и две нежилищни сгради, заяви Кличко. В квартал Соломянски е изгоряла къща.

Щети са регистрирани и в районите Голосевски, Оболонски и Деснянски. "Общо броят на повредените обекти в Киев отново ще достигне стотици, с хиляди счупени прозорци", каза Тимур Ткаченко.

И в Западна Украйна имаше тревога

Въздушните сили на Украйна също съобщиха, че десетки дронове летят в рояци над централните и южните райони на страната, включително областите Житомир, Одеса и Николаев. Въздушни тревоги бяха издадени и за най-западните райони на Украйна, включително областите Тернопол, Лвов и Ивано-Франковск.

Въздушните сили на Украйна по-късно съобщиха, че Русия е изстреляла балистични ракети към централната част на Украйна.

Руската федерация е нанесла удар по депото на високоскоростния влак "Интерсити+" в град Козятин, област Виница, като е нанесла сериозни щети на един от влаковете, съобщиха от Украинските железници. Атаката доведе до промени в движението на влаковете. Целият персонал се е укрил още преди нападението и не е съобщено за пострадали. Руски удари поразиха критична инфраструктура във Виница, оставяйки 60 000 души без ток, докато Запорожие беше атакувано призори, което доведе до пожар в местно съоръжение.

Russian strikes hit critical infrastructure in Vinnytsia, leaving 60,000 without power, while Zaporizhzhia was targeted at dawn, setting a local facility ablaze. In Kyiv, missile and drone attacks killed at least 8, including a child.



President Zelensky called out global… pic.twitter.com/eH09Gzarmm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025

В отговор на атаката полски и натовски самолети бяха вдигнати във въздуха, "за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство", съобщи полската армия.

От началото на 2025 г. Русия увеличи честотата и интензивността на въздушните атаки срещу украински градове. На 29 юли тя предприе най-смъртоносната си атака срещу Киев за тази година, като уби 31 цивилни в масивен комбиниран удар.

Докато Белият дом настоява за мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, Русия продължава да оказва допълнителен натиск върху Киев чрез постоянни атаки срещу градове и ескалиращи наземни офанзиви. Докато броят на жертвите нараства, Кремъл отхвърля призивите за прекратяване на огъня и осъжда европейските усилия за осигуряване на гаранции за сигурността на Украйна, като настоява, че Русия трябва да има роля в осигуряването на бъдещата безопасност на страната, която тя нападна през февруари 2022 г.

Зеленски поиска реакция от Китай

"Днешните руски ракети и атакуващи дронове са ясен отговор на всички в света, които от седмици и месеци призовават за прекратяване на огъня и за истинска дипломация", заяви украинският президент Володимир Зеленски. "Русия избира балистиката вместо преговорната маса".

Зеленски добави, че очаква реакция от Китай, който "неколкократно призовава да не се разширява войната и да се сключи примирие", както и от Унгария, която продължава да е пречка пред европейския път на Киев: Унгария съди ЕС, защото дава руски пари на Украйна.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

"Очакваме отговор от всички хора по света, които са призовавали за мир, но сега по-често мълчат, вместо да заемат принципна позиция", заяви президентът на Украйна.