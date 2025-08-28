Войната в Украйна:

Руското зверство в Киев: Убити и ранени деца, броят на жертвите расте (ВИДЕО)

28 август 2025, 09:37 часа 461 прочитания 0 коментара

Расте броят на жертвите на мащабната въздушна атака на Русия срещу украински градове. В нощта на 27 срещу 28 август държавата агресор осъществи нападение срещу Киев с ракети и дронове, нанесе и удари по региони, отдалечени от фронтовите линии. Поне осем души са загинали при атаката в украинската столица, включително 14-годишно момче, съобщиха властите. Още 45 души са ранени, а 30 от тях са хоспитализирани. Сред пострадалите има и няколко деца.

В цяла Украйна зазвучаха сирени за въздушно нападение и жителите на почти всички региони бяха призовани да потърсят убежище, докато Русия изстреля хиперзвукови ракети и множество вълни от дронове през нощта. Поне четири самолета МиГ-31, въоръжени с ракети "Кинжал", излетяха по време на атаката.

Още: Русия устрои кървава баня в Киев с дронове и ракети, Украйна пали нови руски рафинерии (ВИДЕО)

Взривове и разрушения в Киев, тече спасителна акция

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Киев бе разтърсен от експлозии, след като Русия нанесе удари по столицата с дронове и балистични ракети, повреждайки домове, офиси и училища в целия град. Една пететажна жилищна сграда бе пряко ударена и напълно разрушена.

Градът бе атакуван от различни посоки с дронове от тип "Шахед", безпилотни апарати "примамки" (за претоварване на противовъздушната отбрана), крилати ракети и ракети "Кинжал", съобщи началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко.

Още: Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна

В момента се провежда масивна спасителна операция за разчистване на отломките и изваждане на жертвите, които може да са затрупани под развалините. В акцията участват около 500 спасители и 1000 аварийни работници, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко.

Първите експлозии бяха чути в Киев около 21:30 ч. снощи, когато кметът на града Виталий Кличко обяви, че въздушните сили са в действие над града. Около полунощ пак са били активирани, когато друга група дронове се е приближила към града, предаде Ткаченко. Около 3 часа сутринта местно време в Киев са се чули още няколко силни експлозии, съобщиха кореспондентите на Kyiv Independent.

Още: Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна

Докато Киев все още се възстановяваше от атаката срещу кварталите си, Русия изстреля нова вълна от крилати ракети към столицата и други украински региони около 5:30 сутринта. Нови експлозии разтърсиха Киев, докато спасителните екипи все още търсеха жертви под развалините на сгради, ударени от балистични ракети само няколко часа по-рано.

Службите за спешна помощ бяха изпратени в няколко района на града. Ткаченко заяви, че атаките са нанесли щети на повече от 20 места, включително търговски център в центъра на столицата.

В квартал Дарницки атаката нанесе щети на две жилищни сгради (едната с пет етажа, другата с 16). Пететажната сграда беше пряко ударена, което доведе до срутване на конструкцията от първия до петия етаж. Военната администрация на град Киев съобщи за "значителни разрушения" и заяви, че спасителните операции продължават. Друга къща и детска градина в района също бяха повредени.

Още: Огън от небето: Русия и Украйна се засипаха с дронове и ракети, Воронежката АЕЦ спря работа (ВИДЕО)

Пожари са избухнали и в триетажна офис сграда и 25-етажна сграда в район Днипровски. Дронове са се разбили на територията на 9-етажна сграда, а автомобили в района са се възпламенили.

В район Шевченковски атаката е причинила пожар в жилищна сграда и е нанесла щети на офис, образователна институция и две нежилищни сгради, заяви Кличко. В квартал Соломянски е изгоряла къща.

Щети са регистрирани и в районите Голосевски, Оболонски и Деснянски. "Общо броят на повредените обекти в Киев отново ще достигне стотици, с хиляди счупени прозорци", каза Тимур Ткаченко.

И в Западна Украйна имаше тревога

Въздушните сили на Украйна също съобщиха, че десетки дронове летят в рояци над централните и южните райони на страната, включително областите Житомир, Одеса и Николаев. Въздушни тревоги бяха издадени и за най-западните райони на Украйна, включително областите Тернопол, Лвов и Ивано-Франковск.

Още: Зеленски обяви важна среща в Ню Йорк в петък

Въздушните сили на Украйна по-късно съобщиха, че Русия е изстреляла балистични ракети към централната част на Украйна.

Руската федерация е нанесла удар по депото на високоскоростния влак "Интерсити+" в град Козятин, област Виница, като е нанесла сериозни щети на един от влаковете, съобщиха от Украинските железници. Атаката доведе до промени в движението на влаковете. Целият персонал се е укрил още преди нападението и не е съобщено за пострадали. Руски удари поразиха критична инфраструктура във Виница, оставяйки 60 000 души без ток, докато Запорожие беше атакувано призори, което доведе до пожар в местно съоръжение.

В отговор на атаката полски и натовски самолети бяха вдигнати във въздуха, "за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство", съобщи полската армия.

От началото на 2025 г. Русия увеличи честотата и интензивността на въздушните атаки срещу украински градове. На 29 юли тя предприе най-смъртоносната си атака срещу Киев за тази година, като уби 31 цивилни в масивен комбиниран удар.

Още: Путин сипе дронове по Украйна: Удар по линейка и руско нахлуване в Днепър (СНИМКИ)

Докато Белият дом настоява за мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, Русия продължава да оказва допълнителен натиск върху Киев чрез постоянни атаки срещу градове и ескалиращи наземни офанзиви. Докато броят на жертвите нараства, Кремъл отхвърля призивите за прекратяване на огъня и осъжда европейските усилия за осигуряване на гаранции за сигурността на Украйна, като настоява, че Русия трябва да има роля в осигуряването на бъдещата безопасност на страната, която тя нападна през февруари 2022 г.

Още: Едва спря да гори след 5 дни: Украйна пак атакува рафинерията в Новошахтинск (ВИДЕО)

Зеленски поиска реакция от Китай

"Днешните руски ракети и атакуващи дронове са ясен отговор на всички в света, които от седмици и месеци призовават за прекратяване на огъня и за истинска дипломация", заяви украинският президент Володимир Зеленски. "Русия избира балистиката вместо преговорната маса".

Зеленски добави, че очаква реакция от Китай, който "неколкократно призовава да не се разширява войната и да се сключи примирие", както и от Унгария, която продължава да е пречка пред европейския път на Киев: Унгария съди ЕС, защото дава руски пари на Украйна.

Още: Украйна порази военен завод и резиденцията на Виктор Янукович в Ростов (ВИДЕО)

"Очакваме отговор от всички хора по света, които са призовавали за мир, но сега по-често мълчат, вместо да заемат принципна позиция", заяви президентът на Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Киев ракета Кинжал война Украйна атака с дронове руска ракетна атака
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес