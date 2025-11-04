Руските военни, връщащи се от войната в Украйна инвалидизирани, се оценяват на стотици хиляди. Това налага руските власти рязко да увеличават закупуването на протези. Цифрите са стряскащи. Руската федерация е отпускала от държавния бюджет следните суми за протези през последните години:

33 милиарда рубли през 2020-2021 г. .

37,2 милиарда рубли през 2022 г.;

42,2 милиарда рубли през 2023 г.;

55,8 милиарда рубли през 2024 г.;

75,4 милиарда рубли през 2025 г.

С просто око се вижда чудовищният ръст на хората с ампутации, за които тези протези са необходими.

Бюджетът за 2026 г. на Руската федерация предвижда да се отпуснат нови 98,16 милиарда рубли през седващата година за "осигуряване на хора с увреждания с технически рехабилитационни средства", казва Янис Клуге, научен сътрудник в Германския институт за изследвания на международната сигурност, цитиран от The Moscow Times.

Тези протези не са предназначени за цивилни граждани, те са за ветерани, връщащи се от войната. Признава го и Тимур Гришин, член на Руската гилдия на протезистите и ортопедите: "Естествено, има огромен приток на ранени хора там, които се нуждаят както от протези, така и от всички технически рехабилитационни средства. Междувременно броят на обикновените хора с увреждания не се е увеличил. За съжаление, сега те получават значително по-малко рехабилитационни средства."

Към края на 2024 г. 376 000 руснаци са били тежко ранени на фронта, а 376 000 са останали инвалиди, според Международния институт за стратегически изследвания (IISS).

Според оценките на IISS общите загуби на руската армия за 2022-2024 г. възлизат на 783 000. От тях 172 000 са убити, а 611 000 са ранени. От ранените 235 000 са класифицирани като възстановими, докато останалите са трайно инвалиди, според експерти на IISS.

