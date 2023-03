Русия заплаши Армения заради съгласието ѝ да арестува Путин на своя територия

Тя цитира източник от руското външно министерство, според когото Москва смята плановете на Ереван за "неприемливи".

В съобщението, цитирано от "Ройтерс", се казва, че Русия е предупредила Армения за "изключително негативни последици" за двустранните отношения, ако продължи да прилага плана, водещ към ратификация на основополагащия документ на МНС.

Става въпрос за Римския статут, който е приет от 123 държави, като сред изключенията са САЩ, Русия, Украйна, Китай, Израел, Индия. Преди дни Конституционният съд на Армения даде зелена светлина за ратификацията на Римския статут от парламента, което означава, че в бъдеще страната ще може да арестува Путин, ако той стъпи на нейна територия.

Руският диктатор е издирван от съда в Хага заради депортирането на украински деца. За същото военно престъпление МНС издаде заповед за арест и на руския детски омбудсман Мария Лвова-Белова.

"Москва смята за абсолютно неприемливи плановете на Ереван да се присъедини към Римския статут на Международния наказателен съд на фона на неотдавнашните незаконни и юридически невалидни заповеди на МНС срещу руското ръководство", цитира РИА източник от руското външно министерство, говорещ по опорките на кремълската пропаганда.

Все още няма официална реакция от страна на Армения.

