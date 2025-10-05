Руска атака срещу Украйна взе жертви и остави десетки хиляди без ток (ВИДЕО)

Руската федерация за поредна нощ тераризира Украйна с дронове, като цели явно пак са обекти от енергийната инфраструктура, защото части от западния град Лвов и Запорожие останаха без ток. Това са и най-засегнатите градове от нападението, става ясно от съобщения на местните власти. В Запорожие има поне един загинал и 9 ранени, като в първоначалните съобщения на администрацията ставаше ясно, че сред пострадалите е и 16-годишно момиче.

Над 60 000 души без ток

В Запорожие повече от 67 000 клиенти остават без ток след нощната атака на Русия, а в по-широкия регион – повече от 6000, съобщава ръководителят на областната администрация.

Част от Лвов е без ток, обяви кметът. "Все още няма потвърдена информация за опасни емисии в Лвов, но за всеки случай затворете прозорците си и останете на безопасно място. В града все още горят няколко пожара след руските обстрели, затова е важно да се предпазите от възможни вредни изпарения и дим. След като тревогата приключи, не излизайте набързо навън. Съответните служби вече са на място", добави той.

В последното съобщение на Украинските военновъздушни сили в Telegram от 7:30 ч. тази сутрин става ясно, че има опасност от атака с дронове в Лвовска, Ивано-Франковска, Хмелницка, Черниговска област и в Тернопол.

Русия свали 32 дрона

32 украински безпилотни летателни апарата са били свалени през нощта над Русия, съобщи същевременно Министерството на отбраната в Москва. 11 безпилотни летателни апарата са летели над област Белгород, 5 - над област Нижни Новгород, по 1 Брянска, Курска, Тулска, Тамбовска област и над Република Мордовия.

Жители на Кстово, област Нижни Новгород, съобщиха за светлина над града тази вечер, но се твърди, че това е бил сигнал от местния нефтопреработвателен завод „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“, който работи нормално.