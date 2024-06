Руска авиационна бомба по чудо не срина болница в окупирания от Русия град Донецк (СНИМКИ)

ОФАБ-250-270 е осколочно-фугасна бомба, в случая модернизирана с модул за насочване (УМПК), който я превръща в "умна": Иновацията, която позволи на Русия да наложи въздушно превъзходство в Украйна (ВИДЕО)

"Ако тази бомба беше избухнала, всяка руска медия сега щеше да пише, че Украйна взривява болници", гласи коментар от един от украинските профили в "Х", следящи активно войната в Украйна. За падналата бомба местните информационни източници в Донецк твърдят, че било лъжа - нищо, че има геолокализация и точни координати къде са заснети снимките:

ОЩЕ: Украйна има как да използва най-ефективното руско оръжие във войната

/2. Location of the fallen Russian OFAB-250-270 right next to hospital number 14 in Donetsk

(47.9437486, 37.5971732) @GeoConfirmed @neonhandrail pic.twitter.com/8KsJrKML7y