Руската армия е по-добра от американската: Руски депутат и генерал "забрави" да каже колко са руските жертви в Украйна (ВИДЕО)

27 март 2026, 12:19 часа 277 прочитания 0 коментара
"В днешно време неоспоримите лидери във военното дело безусловно са Въоръжените сили на Руската федерация. Никой няма такъв опит като нас. Виждаме как американците просто не могат да се мерят с нашите възможности за извършване на операции на тактическо и стратегическо ниво. Те не знаят как да планират – всичко, което могат да правят, е да летят и да бомбардират и да казват как всичко вървяло отлично за тях. Ние решаваме проблемите различно". Това заяви Андрей Картаполов, председател на военната комисия на Думата (долната камара на руския парламент), който има чин генерал-полковник.

В изглежда явно повлияното от неизвестни опиати изявление на генерал-полковника липсва уточнение какво точно не правят както трябва американците – нямат над 1 290 000 убити и ранени, които руската армия записа дотук в тридневната си специална военна операция в Украйна, продължаваща пета година. Статистиката за руските военни жертви надлежно се обновява регулярно от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) - и че тя е вярна вече на практика признават и известни Z-канали, понаучете поредните техни "откровения" в дневния ни обзор - ОЩЕ: Докато Тръмп злослови за Украйна, Русия открито се прицели в Прибалтика (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
