Руски депутат: Една ракета "Сармат" и Великобритания вече я няма (ВИДЕО)

Русия е извършила успешен тест на най-новата си междуконтинентална ракета

В предаването взе участие и лидерът на националистическата партия "Родина" Алексей Журавльов. Той коментира симулацията, като каза, че при това положение Великобритания вече няма да съществува. "Една ракета "Сармат" и това е – Британските острови са съществували някога, Британските острови вече не съществуват", казва Журавльов. Водещата му напомня, че това е сериозно предаване, но Журавльов казва "Аз също съм сериозен". Тя също така уточнява, че към момента няма разположени ракети "Сармат" в Калининград, като това предстои да се случи.

Другият участник в предаването Евгений Попов от партия "Единна Русия" напомня, че Великобритания също има ядрени оръжия. "Вие разбирате ли, че при удар със "Сармат" никой на планетата няма да оцелее?", пита той опонента си. "Никога не казвайте никога", отговаря Журавльов, като уточнява, че този тип ракета не може да бъде спряна. "Техните възможности са ограничени. Те казват, че могат да я свалят - ще видим", заканва се той.

Как се развива войната в Украйна - следете на живо тук.

"На тях трябва да им бъде показана тази картина. Вижте избройте секундите. Можете ли да направите нещо? Докато се замислите какво и как и "Здравейте, вече е тук", каза още разпалено Журавльов. "Нека си помислят за това, да вземат хронометри, да засичат. Така се говори с тях, по друг начин не разбират", каза още той.

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk