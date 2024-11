Руски генерал се прости с поста си заради провал в Украйна. И на 65 години си за фронта според Кремъл (ВИДЕО)

Командващият руското оперативно направление "Юг" (това са основно Кураховското и Запорожкото направление, но сили от "Юг" влизат също в Северското и Покровското направление) генерал Генадий Анашкин е освободен от поста си. За това пишат редица руски военнопропагандни телеграм канали начело с "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

Причината за уволнението е провалът на руснаците в Северското направление и лъжите за случващото се там. Направлението е спомагателно за Лиманското - там руската армия се мъчи с всички сили да стигне и премине река Жребец, за да си осигури плацдарм за бъдеща голяма офанзива към Славянск и Краматорск: Куп арести на руски военни, лъгали че частите им напредват в Украйна. Убит е известен руски пропагандист

"Само мързеливите не са писали за проблемите там. Като цяло системата отне около два месеца, за да реагира правилно на тях", обобщава "Рибар".

Още: Тези, които се съпротивляваха, когато всички отстъпваха: 8 украинци удържат позициите си 67 дни (ВИДЕО)

Жестоки боеве и на фронта до пенсия

Междувременно, в зоната на "Юг", във Времеевското направление поредна руска атака с бронирана техника се срещна с горчивата си съдба. Там руснаците се мъчат да напреднат към Велика Новоселка, да прекъснат пътя с Курахово и да превземат и двете населени места, за да поставят изцяло под контрол югозападната част на Донецка област:

Още: Командировка по руски: Пиян руски генерал, търчал след проститутка из 5-звезден хотел, бе прибран в изтрезвителното (ВИДЕО)

Full footage (with subs) of the defense forces repelling a mechanized assault by the Red Army near Velyka Novosilka in the Donetsk region. As seen, the enemy's equipment is heavily modified with various upgrades, resembling Frankenstein's monsters. pic.twitter.com/h7CzR9zJ0C — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 23, 2024

Fragment of video showing a Ukrainian drone firing on enemy positions in a treeline southeast of Velyka Novosilka using a mounted gun. pic.twitter.com/jB20qKTyUL — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 23, 2024

На този фон, Руският конституционен съд постанови, че до 65-годишна възраст си годен за активна военна служба т.е. да се биеш на фронта в Украйна. Съдът се произнесе по иск на И. В. Михеевски, който е поискал руското военно министерство да му позволи да се уволни заради навършени 50 години - по същество, Михеевски спори, че извънреден текст в руското законодателство е противконституционен. Този текст не позволява на висшите руски офицери да се уволняват преди навършване на 70 години, а на другите военни - преди 65 години.

Жалбоподателят настояваше, че подобна разпоредба противоречи на руската конституция, тъй като някои военнослужещи са сключили договор с Министерството на отбраната на Руската федерация още преди обявяването на частична мобилизация и влизането в сила на руския федерален закон-269, посочва руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който е обявен за чуждестранен агент в Русия.

Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори, че нямало нужда от нова мобилизация в Русия, имало много желаещи да подпишат договор за професионална служба в руската армия. Песков наблегна колко много пари се давали в руската армия и заяви, че имало стотици желаещи всеки ден: Арест за руски генерал, командвал ПВО отбраната на Москва

Peskov says there is no need for mobilisation, claiming that "a lot of people are signing contracts," the pay is "very substantial," and they are undergoing "vigorous training."



I wonder what the men who end up in coffins two weeks after signing those contracts would think about… pic.twitter.com/LAFYrzxZrM — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 23, 2024