Руски хеликоптери и влекач срещнаха своя "нещастен край" в Крим - с любезното съдействие на Украйна (ВИДЕО)

Украинското военно разузнаване (ГУР) е унищожило два руски хеликоптера Mи-8 и един влекач на окупирания полуостров Крим, похвали се самата агенция на 1 септември. Дронове са ударили военната авиобаза Гвардейско - в централната част на Крим, на около 13 километра от Симферопол. Унищожени са хеликоптери на стойност около 20-30 милиона долара, твърдят от ГУР. А военен буксир, за който се смята, че е БУК-2190, също е бил атакуван - в Севастополския залив, където украинското разузнаване е насочило бойна глава директно към кораба.

Още: Нова жертва след руския удар по кораб на украинския флот. ГУР порази ПВО система за 1,2 млрд. долара (ВИДЕО)

С какво Ми-8 и буксирът БУК-2190 помагат на руската армия?

Ми-8 е многофункционален транспортен хеликоптер, проектиран в Съветския съюз, широко използван от Русия за превоз на военни, доставка на товари и медицинска евакуация, както и за въоръжени бойни мисии.

Влекачът БУК-2190 подпомага военноморските операции в пристанища и заливи. Нападнатият кораб е бил използван от руска специална военноморска единица, отговорна за подводни саботажни операции. "Повредата на буксира значително ограничава бойните способности на елитната руска единица", заявиха от украинското разузнаване, добавяйки, че корабът е срещнал своя "нещастен край".

The latest strike by the HUR's “PRYMARY” unit targeted the airbase in Hvardiiske, near Simferopol, successfully hitting two Mi-8 helicopters. In a separate operation, Ukrainian operatives struck a Russian vessel—likely the tug BUK-2190—in Sevastopol Bay. pic.twitter.com/xZcVVawQIH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 1, 2025

Още удари в Крим

Крим, незаконно анексиран от Русия през 2014 г., се превърна в честа цел на украинските удари срещу военната инфраструктура от началото на пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г.

Още: Специалните сили на Украйна се похвалиха с унищожаване на важни обекти за руската армия в Крим (ВИДЕО, СНИМКИ)

Украинските специални сили съобщиха също на 1 септември, че са унищожили радара на руската система за противовъздушна отбрана С-300 на летището в Саки, в западната част на полуостров Крим.

On the night of August 29–30, Ukrainian Special Operations Forces carried out a series of missions in occupied Crimea. As a result, a radar system linked to an S-300 air defense complex was destroyed at the Russian military airfield in Saky. pic.twitter.com/QpnHe6lZLx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 1, 2025

На 30 август украински дронове удариха летището в Симферопол в окупирания Крим, унищожавайки два руски хеликоптера – транспортен Ми-8 и боен Ми-24. Около 06:30 руските канали за наблюдение засякоха безпилотни летателни апарати, насочващи се към летището, а малко след това жители съобщиха за дим, издигащ се от района. Руските власти заявиха, че са свалили 18 дрона онази сутрин, но сателитни снимки, анализирани от AviVector, потвърждават пожар на точното място, където са били разположени хеликоптерите.

On August 30, Ukrainian drones struck Simferopol Airport in occupied Crimea, destroying two Russian helicopters—a Mi-8 transport and a Mi-24 attack. Around 06:30, Russian monitoring channels tracked UAVs heading toward the airport, and soon after, residents reported smoke rising… pic.twitter.com/m1eOwnHlk6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2025

Още: "Ударихме летище "Херсонес" в Крим": Украйна потвърди и каза какво е унищожила (ВИДЕО)