„Ако трябва да бъда честен, не разбирам защо всички се оплакват, че (Великобритания – бел.ред.) обучава украински войници. Ако трябва да съм честен, не осъзнавам защо ние не тренираме шотландски терористи“, заяви пропагандист по руската държавна телевизия, цитиран от беларуската опозиционна медия NEXTA.

On #Russian state TV, "experts" discuss that Scottish terrorists should be trained in Russia in order to stop the #UnitedKingdom from preparing #Ukrainian soldiers. pic.twitter.com/7QrmiVjdif