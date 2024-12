Руски удар по онкоболница в Херсон. Дронове рушат жилищни сгради в Украйна и Русия (ВИДЕО)

Поредна серия от атаки с дронове между Русия и Украйна и тази нощ. Този път обаче, за разлика от много други случаи, в които явно данните са за удари по военни обекти или свързани с военното дело обекти, сега има много новини за пострадали цивилни.

На първо място - не с дронове, а изглежда с авиационни бомби от руснаците е поразена регионалната онкоболница в Херсон. Видеокадрите от мястото на събитието са геолокализирани - това е пореден такъв руски удар:

russian forces struck the Kherson Regional Oncology Center (Hospital) with two airstrikes



Impacts

46.672673, 32.678179

46.672084, 32.677900



Note, this morning this strike was already announced (see tweet 4)