Руски военен блогър опроверга Путин за Украйна, руснаците пак се хвалят за HIMARS без доказателства

Един от най-известните такива блогъри – Борис Рожин, коментира, че не си спомня като първоначално обявена цел на т.нар. специална военна операция (както режимът на Путин нарича войната в Украйна) Запорожка и Херсонска области. Путин вече обясни как „що се отнася до продължителните резултати от специалната военна операция... появиха се нови територии - ами това е значим резултат за Русия”.

Лъжите на Путин: Обеща да не окупира украински територии, а после се похвали с това (ВИДЕО)

След като доста време руското военно министерство не беше се хвалило, че руската армия е унищожила ракетни системи за залпов огън HIMARS, сега отново има такава хвалба – за 2 такива системи, в Донецка област, далеч зад активната фронтова линия, в близост до Лиман. Информацията обаче отново буди въпроси, които нямат задоволителни отговори. На първо място – защо при тези големи успехи (все пак именно с тях започна дневния обзор на руското военно министерство за войната в Украйна) няма видеокадри, които да показват какво са направили "високоточните оръжия"? В предишни случаи кадри бяха публикувани, докато бързо не се разбра, че чудесно отговарят на определението "фалшиви" (фейк): Русия унищожи две американски ракетни системи HIMARS – да, но изглежда не (СНИМКИ и ВИДЕО)

На второ място - руснаците се хвалят и, че в Запорожка област унищожили 5 РСЗО MLRS американско производство. Тук е важно да се направи превод, за да се разбере абсурдът. РСЗО от руски език означава "реактивна система за заплов огън". MLRS от английски означава "реактивна система за залпов огън – multiple launch rocket system". Тоест излиза, че руснаците два пъти казват едно и също, като претендират английската абревиатура да означава марката на ракетната система, което не е вярно. Извън HIMARS, такива системи, които САЩ даде на Украйна, са M270 – такава е марката. Отделно, руснаците се хвалят и с две унищожени германски ракетни системи MARS II – всички изброени системи са самоходни т.е. могат бързо да променят местоположението си, а липсата на видеокадри от поне от един от тези "успехи" е показателна – защото при удари с високоточно оръжие е напълно възможно да се използва и камера, а това вече беше доказано при предишни случаи в Украйна. Особено показателен беше случай как уж в края на ноември Русия унищожи с дрон украинска гаубица и то такава, която далеч не е толкова мобилна като американските и германските образци, като това беше уж доказано с видеокадри от руското военно министерство. Само че се оказа, че ударът по гаубицата не я е унищожил, а само я е повредила леко – видеото долу е показателно за руската лъжа:

The General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation: the Lancet drone destroyed a Ukrainian howitzer.



Garmashi from the 59th brigade: we will change the wheel and continue to work😂 pic.twitter.com/oiyTXfvcQI