Войната в Украйна:

Георг Георгиев: Правителството има амбиция да продължи да съществува - изборите са ядрен вариант, но са на масата

15 октомври 2025, 16:32 часа 313 прочитания 0 коментара
Георг Георгиев: Правителството има амбиция да продължи да съществува - изборите са ядрен вариант, но са на масата

"Това правителство се ползва с много ясна чуждестранна подкрепа от страна на нашите европейски и трансатлантически партньори. Това правителство свърши изключително много на терена на външната политика и то има амбиция да продължи да съществува", каза външният министър Георг Георгиев пред медиите в Перник. По думите му обаче опцията с изборите винаги е на масата, но това по думите му е един ядрен вариант, който никой не иска да предизвика, защото именно той е довел до служебните правителства и щетите от "Боташ".

"ДПС - Ново начало" и аритметиката в парламента

Георгиев заяви, че ангажиментът, поет от ГЕРБ към коалиционните партньори е много ясен, но за да може тази формула на коалиция да продължи да се състои, то трябва да се ползва с елементарната аритметика на 121 депутати.

"Виждаме, че те могат да се съберат само с участието на "Ново начало", но "Ново начало" трябва да носи своята политическа отговорност така, както всички останали участници. Ако искат честен и открит разговор, ние сме готови за него", каза Георгиев и уточни, че вратите са отворени. 

По думите му обаче днешният ден е показал, че без ГЕРБ не може да има, каквото и да е мнозинство, да има работа на Народното събрание и на Министерски съвет, както и стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Всички онези, които в момента се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни: хаос, безредие и разруха във всеки един обществен и политически сектор“, добави Георгиев по адрес на опозицията. 

Снимка: Министерски съвет

Не може само ГЕРБ да се нагърбва с всичко

Той подчерта, че само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може да стане.

"Отговорността и управлението винаги резонира в намаляване на резултатите за партиите и именно тази червена лампа светна в Пазарджик. Докато ние работим, докато с нашето име се манипулира и спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на г-н Борисов с г-н Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб", посочи Георгиев. ОЩЕ: За да няма тежка зима: ПП-ДБ с призив към кабинета да побърза с бюджета преди да е паднал (ВИДЕО)

Преформатирането на кабинета

Външният министър отбеляза, че преформатиране на правителството може да се случи по много и различни демократични, институционални начини.

"Такива са избор на нов кабинет, вот на доверие. Виждаме, че само коалиционните партньори, които се намираме в управлението не можем да формираме необходимите 121 гласа. Във всички решения, които взимаме, участва „Ново начало“. Демократите от ПП-ДБ днес не можаха да отговарят на простичкия въпрос какво смятат за президента – кога той е проруски, кога е демократ, кога работи за интересите на държавата и кога те не са съгласни с неговите международни изяви. С тях мнозинство не може да се формира, защото те не умеят нито да управляват, нито да взимат решения. В партиите, които отговорно стоим зад политиките, които държавата провежда и правителсвото, което в момента е на власт в държавата, трябва да се търси консенсус, разбирателство, което да мине през някакква утвърдена демократична процедура", смята Георгиев. 

По думите му посланието на ГЕРБ е било ясно, а именно всички, които имат ангажимент към държавата, които ги вълнува какво ще се случва, всички, които искат да продължат позитивните резултати за държавата, трябва да седнат и да разговарят. ОЩЕ: След заканата на Борисов: ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", ИТН и БСП провалиха заседанието на парламента

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ГЕРБ Георг Георгиев кабинетът Желязков 51 Народно събрание преформатиране на кабинета
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес