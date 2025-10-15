Далеч от Никол Кидман: Кънтри певица ли е новата любима на Кийт Ърбан? (ВИДЕА)

Кънтри певицата и китаристка на Кийт Ърбан - Маги Бо - предизвика истински фурор сред почитателите си, след като сподели песен с емоционален текст, на фона на упоритите слухове, че между нея и бившия съпруг на Никол Кидман има романтична връзка. 25-годишната американска кънтри изпълнителка публикува видеото в социалните мрежи. А в него звучи откъс от новата ѝ "The Devil Win", разказваща за вътрешни терзания и загубата на вяра в себе си.

В авторския си текст Маги пее за объркаността и борбата със собствените демони: "Не знам вече в какво вярвам, не знам как да изцеля душата си или да се преборя с това чувство - това е дяволски добро място за посещение." А загадъчното послание тя допълва с: „Без значение колко близо съм до пламъците и колкото и силно да ме изкушават, няма да позволя на Дявола да победи.“

До момента нито Кийт Ърбан, нито Маги Бо са направили официални изявления по повод слуховете за връзка помежду им. Спекулациите се засилиха, след като стана ясно, че 58-годишната Никол Кидман е подала молба за развод с 57-годишния Ърбан на 30 септември.

След новината за раздялата започнаха да се разпространяват отново видеоклипове от съвместните им сценични изяви, което още повече разпали предположенията, че между музиканта и китаристката има нещо повече от професионални отношения.

Кийт и Маги се срещат за първи път през април 2024 г., когато той я кани да свири с него по време на наградите CMT. След успешното им съвместно участие, Ърбан остава впечатлен от нейния талант и скоро след това ѝ предлага да се присъедини към групата му като китаристка.

Любопитен детайл е, че Маги не се появи на последния концерт на Кийт в Пенсилвания — отсъствие, което не остана незабелязано от феновете. Мнозина започнаха да търсят скрити послания зад този факт и да спекулират какво може да означава това за отношенията между двамата.

Повече за таланта на Маги Бо

Маги Бо е родена във Флорида, но се премества в Нашвил, когато е едва на 18, за да следва мечтата си да се занимава с музика, а първия си албум издава на 13 години.

Нейната популярност набира скорост благодарение на TikTok поредицата Finish the Lick, в която Маги впечатлява с уменията си на китаристка, пианистка и барабанистка. Видеата ѝ вече са гледани над 40 милиона пъти, превръщайки я в една от най-коментираните млади музикантки в кънтри жанра.

Остава въпросът — дали “The Devil Win” е искрена изповед на млада жена, бореща се с вътрешните си демони, или пък скрит намек за сложна лична история зад сцената на кънтри музиката. Каквато и да е истината, само времето ще я разкрие.

Едно обаче е ясно: Маги Бо вече не е просто китаристката на Кийт Ърбан - тя е изгряваща звезда, чието име тепърва ще се чува все по-често в света на кънтри музиката.