15 октомври 2025, 16:37 часа 161 прочитания 0 коментара
Инфлацията в Испания продължава да расте

Инфлацията в Испания е нараснала през миналия месец, достигайки 3 на сто – ниво, на което бе последно през февруари, сочат най-новите окончателни данни на испанския статистически институт INE, цитирани от БТА.

Окончателните данни са с 0,1 процентни пункта над предварителните данни, публикувани преди две седмици, но съответстват на оценките на анализатори, анкетирани от Ройтерс.

През август годишната инфлация в Испания бе 2,7 на сто.

Основната инфлация, която не взема предвид цените на пресните храни и енергията, е останала 2,4 на сто през миналия месец, колкото беше и през август.

Пламен Иванов
