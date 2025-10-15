Инфлацията в Испания продължава да расте

Инфлацията в Испания е нараснала през миналия месец, достигайки 3 на сто – ниво, на което бе последно през февруари, сочат най-новите окончателни данни на испанския статистически институт INE, цитирани от БТА.

Окончателните данни са с 0,1 процентни пункта над предварителните данни, публикувани преди две седмици, но съответстват на оценките на анализатори, анкетирани от Ройтерс.

През август годишната инфлация в Испания бе 2,7 на сто.

Основната инфлация, която не взема предвид цените на пресните храни и енергията, е останала 2,4 на сто през миналия месец, колкото беше и през август.

