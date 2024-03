Руските доброволци са пленили нови 25 военнопленници, предлагат среща на губернатора Гладков (ВИДЕО)

Руските доброволци показаха пред камерата един от военнопленниците – Алексей Колотов. Руският опозиционен телеграм канал ASTRA е успял да потвърди самоличността му след като се е свързал с неговата майка. По думите й той е бил военнослужещ по договор, като договорът му е изтекъл през 2023 г., но синът й не е бил освободен от служба.

Във видеото Алексей Колотов е помолен да коментира официалните данни на руското военно министерство, според които за последните три денонощия от 12-ти до 15-ти март са избити "500 украински диверсанти, унищожени са 18 танка и 23 бронирани машини" и са "пресечени всички опити за навлизане на руска територия". Военнопленникът заяви, че това са "малко неточни" данни. А на уточняващ въпрос виждал ли е изобщо убити руски доброволци, той каза: "Не, не съм виждал."

Още: Руската Белгородска област го закъса: Непрестанни обстрели, дори магазините са затворени до вторник (ВИДЕА)

От Руския доброволчески корпус се обърнаха към губернатора Гладков:

"За втори път сме на територията на управляваната от Вас област. Миналия път (при рейда на паравоенното формирование през 2023 г. - бел.ред.) на Вас не ви стигна смелост да дойдете на срещата и да вземете със себе си пленниците. Може би сега ще успеете някак да съберете кураж и най-после ще дойдете на среща с мен да си поговорим и да вземете двама пленници."

Още: Руските власти блокират евакуацията на цивилните от Белгород, ще ги използват като живи щитове: Украинското разузнаване

The Russian Volunteer Corps made a statement about the corps' elimination, which was claimed by the Russian Ministry of Defense.



"All statements by the Defense Ministry about the destruction of our corps in its entirety are just another lie. The limited military operation in… pic.twitter.com/A6Vh0EVeCZ