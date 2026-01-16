Лайфстайл:

Руското военно разузнаване стои зад опити за палеж в Литва, Полша, Чехия и Румъния

16 януари 2026, 11:27 часа 227 прочитания 0 коментара
Руското военно разузнаване стои зад опити за палеж в Литва, Полша, Чехия и Румъния

Руското военно разузнаване стои зад опити за палежи в Литва, Полша, Чехия и Румъния, съобщиха днес литовските власти. Прокуратурата в литовската столица Вилнюс уточни, цитирана от Ройтерс, че става въпрос за опита за подпалване през 2024 г. на завод в Литва, който снабдява украинската армия със скенери за радиовълни. 

В четирите споменати страни по указания на руското разузнаване е действала една и съща група. 

Повдигнати са обвинения на шестима души, граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус. Един заподозрян е бил арестуван на територията на Колумбия, а трима се намирали в Русия.

Още: Вселенският патриарх с отговор след като Русия го нарече "антихрист"

Руското разузнаване се е прицелило в белгийски политици и финансови директори заради замразените активи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Румъния Чехия Полша Русия Литва руско разузнаване
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес