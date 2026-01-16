Руското военно разузнаване стои зад опити за палеж в Литва, Полша, Чехия и Румъния

Руското военно разузнаване стои зад опити за палежи в Литва, Полша, Чехия и Румъния, съобщиха днес литовските власти. Прокуратурата в литовската столица Вилнюс уточни, цитирана от Ройтерс, че става въпрос за опита за подпалване през 2024 г. на завод в Литва, който снабдява украинската армия със скенери за радиовълни.

В четирите споменати страни по указания на руското разузнаване е действала една и съща група.

Повдигнати са обвинения на шестима души, граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус. Един заподозрян е бил арестуван на територията на Колумбия, а трима се намирали в Русия.

