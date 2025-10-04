"Руснаците не са могли да не знаят, че удрят цивилни": Зеленски съобщи за 30 ранени при удара в Шостка (ВИДЕО)

Най-малко 30 души са ранени при руските нападения срещу железопътна гара в град Шостка, Североизточна Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски. В публикация в социалната мрежа X той уточни, че сред пострадалите има служители на железниците и пътници. На място работят екипи на спешна помощ. Зеленски публикува и видео, показващо горящ вагон, ударен от дрон.

„Брутален руски удар с дрон по жп гарата в Шостка, Сумска област. Всички спешни служби вече са на място и са започнали да помагат на хората. Установява се цялата информация за пострадалите. Засега знаем за най-малко 30 пострадали. Предварителните доклади показват, че на мястото на удара са били както служители на железниците, така и пътници“, обяви той.

„Руснаците не са могли да не знаят, че удрят цивилни. И това е терор, който светът не бива да игнорира. Всеки ден Русия отнема човешки животи. И само силата може да ги спре. Чухме решителни изявления от Европа и Америка – и е крайно време всички те да се превърнат в реалност, заедно с всички, които отказват да приемат убийството и терора като нещо нормално. Празните думи вече не са достатъчни. Необходими са решителни действия“, написа още той.

