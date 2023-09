Руснаците пуснаха бомба над Нова Каховка, тя порази жилищни сгради (ВИДЕО)

Украинският Национален център за съпротива съобщи в "Телеграм", че врагът е изстрелял управляеми въздушни бомби от своите самолети, една от които е попаднала в жилищен район. Има жертви, гласи информацията.

Все още се изяснява колко хора са загинали и колко са ранени.

Центърът публикува и снимки, показващи поражения по 5-етажни жилищни сгради. Това може да се види и на видеа, които вече се разпространяват в социалните мрежи.

"Suspilna" reports that the occupiers dropped a controlled bomb from a Su-34 aircraft in #NovaKakhovka, but it did not reach the right bank and fell on a residential building. pic.twitter.com/kedeH6Lz59