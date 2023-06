Руснаците удариха транспортна компания в Херсон, двама служители са убити

"В Херсон руските окупационни сили удариха с целенасочен огън общинска транспортна фирма. Те поразиха цивилни работници, които предоставят жизненоважни услуги за града", гласи съобщението му, към което е добавил снимки с чувствително съдържание.

Прокудин съобщи, че 55-годишен мъж е загинал на място, а още петима негови колеги са ранени и настанени в болница.

По-късно стана ясно, че е починал още един служител - 43-годишен мъж. "Лекарите се опитаха да спасят живота му, но нараняванията се оказаха твърде тежки. Мъжът почина в болницата", уточни началникът на военната администрация на Херсонска област.

ОЩЕ: Убити руски войници след взрив в Мариупол, Украйна обяви успехи в три направления (ВИДЕО)

*Заглавната снимка е илюстративна.

Междувременно се съобщава за две експлозии в Хеническ - в окупираната от руснаците част на област Херсон. Част от града е останал без ток.

Първоначалната информация гласи, че е ударена база на руската Национална гвардия.

It is reported that the city partially lost power. pic.twitter.com/YrCjkpAtSP