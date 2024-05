Русский мир: Няма вода, мият тоалетните с шампанско (ВИДЕО)

В превзетия от руснаците град Бахмут в Донецка област, Украйна, вече една година няма нормални условия за живот. Припомняме, че превземането на всяко населено място в Украйна от руснаците се обявява като "освобождение".

В останките от предприятието за пенливи вина и шампанско на града вода няма дори за тоалетните. "Руският гений" е измислил какво да прави: "Отмиваме ла*ната с шампанско". Снимащият изрично говори как "за съжаление" не може да се усети миризмата. А от видеото става ясно, че в Бахмут няма и ток, както и че в предприятието за вино има 10 тона вино - въпросът е като свърши, с какво ще мият тоалетните "руските освободители":

Just wonderful! This is what it means the Russian world has arrived!



In Bakhmut, which has been “liberated” for a year by an army of prisoners led by an old bald ghoul, there is a complete lack of water and electricity. A beautiful city that was famous for its wines is now… pic.twitter.com/wPvELGHkal